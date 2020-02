OM : « Payet a offert les rares éclairs de bonheur offensif aux spectateurs… »

L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE ce mercredi dans le cadre de la 23e journée. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet…

L’OM a réalisé une grosse opération comptable en allant s’imposer 0-2 face à l’ASSE. Si dans le jeu cela reste très moyen, André Villas-Boas peut compter sur un solide Mandanda et sur un Payet décisif. La défense a été impeccable à l’image du duo Alvaro / Caleta-Car. Radonjic a marqué le second but en fin de match, scellant le succès olympien. Auteur d’un magnifique premier but, Payet a bien lancé l’OM avant de distribuer le jeu…

La note de Dimitri Payet

7/10

son appréciation