Ebahi par le vélodrome, Gasperini rend un vibrant hommage aux supporters de l’OM !

L’OM a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) en demi finale aller de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, le coach du club italien Gian Piero Gasperini a donné son sentiment sur la prestation de l’OM avant de rendre hommage aux supporters marseillais.

L’entraineur de l’Atalanta a analysé la performance de son équipe face à l’OM (1-1) hier soir en ligue Europa. Il rend notamment hommage au supporters marseillais et à l’ambiance du vélodrome.

« Le Vélodrome est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu’il donne à son équipe… Ça leur offre quelque chose de plus. Nous on a souffert mais on a joué avec personnalité et ce n’était pas facile dans cette atmosphère. (…) Ils n’ont perdu qu’une fois à domicile cette saison et on a compris pourquoi, » a ainsi déclaré le coach de l’Atalanta.

