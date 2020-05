Edouard Cissé : »En tant que joueur, je n’aurais jamais pu jouer avec Bielsa ! »

L’ancien joueur de l’OM, Edouard Cissé était invité sur Débat Foot Marseille ce jeudi. Avec Mourad Aerts, ils ont discuté de l’ancien coach marseillais Marcelo Bielsa !

Ce jeudi, Football Club de Marseille a reçu Edouard Cissé dans Débat Foot Marseille. L’ancien milieu de terrain de l’OM s’est exprimé sur sa vision de Marcelo Bielsa. Selon lui, il n’aurait pas pu jouer sous ses ordres tant il ne comprend pas ses instructions.

En ALLEMAGNE Il y a des incohérences – Cissé

Moi aussi j’ai bossé Bielsa, j’ai passé mes diplômes d’entraîneur, on me parlait de Bielsa. Mauricio Pochettino au PSG me parlait de Bielsa, c’était son mentor. Mais en tant que joueur, je n’aurais jamais pu jouer avec Bielsa. Parce que moi j’ai besoin de comprendre ce que je fais. Et quand je suis avec lui, je ne comprends pas. Tu mènes 1-0 à 5min de la fin, pourquoi t’envoies tout le monde attaquer? »

Edouard Cissé – Source : DFM

