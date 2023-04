Elle simule une alerte à la bombe pour empêcher son mari d’aller supporter l’OM …

La femme d’un supporter de l’OM a appelé la police ce week-end pour les prévenir que son mari posséder une bombe afin que ce dernier n’aille pas voir le match de son équipe et reste avec elle …

C’est probablement l’histoire la plus loufoque de la semaine. Si plusieurs supporters marseillais sortent régulièrement des excuses auprès de leurs familles ou de leurs amis pour se rendre au Vélodrome, le contraire est aussi possible. Un homme devait se rendre au match entre l’Olympique de Marseille et Troyes ce dimanche au Stade Vélodrome, malheureusement, sa femme en a décidé autrement.

« Il a une bombe et va tout faire péter »

La femme a tout simplement prévenu la police en prétextant que son mari posséder une bombe et était dangereux : « Il a une bombe et va tout faire péter ! Mon ami est dans le bus avec une bombe. Il veut tout faire péter à Marseille ! » Ce genre de déclaration peut généralement conduire à une arrestation. La jeune femme a expliqué les raisons de cette fausse déclaration une fois le mauvais canular révélé : « Je voulais que mon copain reste avec moi ! Il voulait aller encourager l’OM, moi je voulais qu’il reste avec moi. C’est un macho, moi j’ai du caractère ! » Peut-être un peu trop …