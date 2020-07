Emmanuel Petit n’est pas d’accord avec Alvaro et voit l’OM « péter rapidement »

Sur le site officiel de l’OM, Alvaro Gonzalez a dévoilé ses objectifs pour la saison prochaine. Concernant la Ligue des Champions, le défenseur espagnol l’OM veut rivaliser avec les plus grandes équipes. Une ambition affichée et critiquée par le consultant Emmanuel Petit…

Dans le Podcast Marseille de la radio RMC, Emmanuel Petit a réagi aux propos d’Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol pense que l’OM peut rivaliser avec les plus grandes équipes européennes, pas le champion du monde 1998…

La seule chance c’est de se faire taper – Emmanuel petit

« Bah écoutez moi j’y crois pas, parce que la réalité du terrain est souvent un peu éloignée d’une certaine communication la plupart du temps. Les motifs d’espoir d’Alvaro et de Villas-Boas il n’y a pas de soucis. Sauf qu’on a tendance à oublier qu’ils ont fini sur le podium cette saison pourquoi ? Parce qu’ils n’avaient pas de Coupe d’Europe. Ils ont été jeté rapidement des coupes nationales et ils ont malgré certaines blessures, un effectif de qualité qui leur permettaient d’atteindre le podium. Là où Lyon a galéré avec l’entraîneur mais aussi des résultats médiocres. Et avec toutes les conditions à jouer niveau européen. Lille c’est pareil, donc leurs principaux concurrents avaient pas mal de matchs à rajouter à leurs calendriers. Si Marseille, la saison prochaine est obligé de jouer tous les trois jours avec l’effectif qu’ils ont, ça risque de péter rapidement. Donc non, moi j’y crois pas. La seule chance qu’à l’OM pour l’année prochaine, c’est de se faire taper tout de suite dans les poules et qu’ils ont plus rien à jouer niveau européen… » Emmanuel Petit – Source : RMC (07/07/2020)