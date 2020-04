Encore des pertes financières, Alvaro définitivement olympien ? Et le casse-tête Thauvin… Les 3 infos OM de ce lundi !

L’OM souffre financièrement de la crise du Covid 19, Alvaro proche d’être olympien et quel avenir pour Thauvin… Les 3 infos OM de ce lundi !

Droits TV : Une perte (suplémentaire) évaluée à 31M€ pour l’OM ?

Ce n’est pas un secret, l’OM est dans le rouge financièrement. Déjà en déficit de plus de 90M€ la saison dernière, le club olympien n’est pas beaucoup mieux cette saison et la crise liée au Coronavirus n’arrange pas les choses…

Logiquement, avec le confinement les matches de football sont arrêtés et un doute subsiste sur la tenue de cette fin de saison 2019/2020. Du coup, les chaines TV (Canal+ en tête) ont décidé de ne pas payer les deux derniers versements. Un possible sacré manque à gagner pour l’OM.

Presque 31M€ de droits TV non payés à l’OM?

Le quotidien sportif L’Équipe a calculé ce que pourrait perdre l’OM ce lundi. Le versement prévu au 5 avril devait bénéficier aux plus grands clubs du championnat, car il s’agit de la part relative à la notoriété. Le club olympien est souvent diffusé et aurait dû encaisse un montant estimé à 13,9 M€ selon le journal. De plus, le 5 juin, un autre versement était prévu celui-là concernant le classement final. Si la Ligue 1 ne se termine pas, l’OM devrait voir filer les 16,9 M€ pour sa deuxième place. C’est donc un total de presque 31 M€ qui échapper aux finances du club marseillais. Une somme énorme dans la conjoncture actuelle…

Pour rappel, lors du premier semestre de cette saison, l’OM était toujours en déficit. En effet, à mi-saison, le club marseillais accusait déjà un déficit de 50M€ pour l’exercice 2019/20. Plus précisément, l’OM avait dépensé 50M€ de plus que ce qu’il avait engrangé sur la période. Les charges de personnel semblent notamment avoir subi une nette augmentation par rapport à l’année précédente (+12,5M€). (voir le détail ici).

Mercato : Option levée pour Alvaro à un montant moindre ?

Bonne pioche de l’été dernier, le défenseur espagnol Alvaro s’est imposé comme un élément stabilisant de la défense olympienne. Son arrivée s’était négociée dans le cadre d’un prêt, l’option d’achat serait d’ores et déjà levée…

Plusieurs médias avaient estimés cette option d’achat entre 4 et 8M€. Le joueur lui même avait précisé que l’option devrait se lever selon un nombre de matches disputés (voir ci-dessous). Cependant, selon AS, l’option n’était pas obligatoire mais l’OM va l’a valider. Selon le médias espagnol, les deux parties avaient déjà convenu que le club français paierait les quatre millions d’euros dépensés par Villarreal pour son contrat. Dès que le mercato estival sera ouvert, l’Olympique devra rendre cet achat effectif et payer ce montant de 4M€. Un montant correct vu l’apport d’Alvaro dans l’effectif. Reste quand même à savoir si les 4M€ supplémentaires évoquées ne seront pas en partie versés si l’OM se qualifient pour la Ligue des Champions…

🇫🇷 Álvaro González se quedará en Francia

💰 El defensa del Villarreal, cedido en el Olympique de Marsella, firmará por el cuadro galo a cambio de cuatro millones de euroshttps://t.co/srAgxONIw6 — Diario AS (@diarioas) April 6, 2020

l’option était automatique si je jouais cinq matches — Alvaro

« Oui, l’option était automatique si je jouais cinq matches. Ce n’est pas officiel, mais il n’y a pas à laisser planer de doutes : je me sens très bien ici et le club veut que je reste. (…) La sélection espagnol, c‘est mon rêve un peu fou, mais je veux le faire savoir… Je joue toutes les semaines avec des joueurs internationaux. Strootman, Mandanda, Sakai, Payet… Tout le monde va dans sa sélection ! J’aimerais faire pareil. »Alvaro Gonzalez – Source : L’Equipe

Mercato OM : Que doit faire l’OM avec Thauvin ?

La question va évidemment se poser dans les semaines à venir ! Le contrat de Florian Thauvin arrivera à son terme juin 2021. Comme l’a indiqué le journal l’Equipe la direction du club marseillais n’a pas prévu d’entamer des discussion prochainement pour une prolongation de contrat. Le risque est don grand de le voir partir libre dans un an sans que l’ OM touche un centime sur son transfert.

Selon vous, que doit donc faire l’Olympique de Marseille avec l’attaquant olympien ? Blessé à la cheville, ce dernier à vécu une saison blanche pour l’instant. Si le championnat reprend, il pourra participer aux 10 dernière rencontres de la saison. Quid de son avenir ?

Les dirigeants ont-il les moyens de le prolonger ?

Marseille est dans une situation extrêmement compliquée d’un point de vu financier. Peut-il lui proposer une prolongation de contrat ? Rien n’est moins sur sachant que la réduction de la masse salariale est l’une des priorités absolues des dirigeants. Toutefois, si Thauvin ne prolonge pas, le club dira adieux à une possible énorme plus value sur son future transfert. Sa côte est en effet toujours estimée à 40 millions d’euros sur le site référence Transfmarkt.

Faut-il dès lors tenter de le céder lors du prochain mercato, même à bas prix compte tenu de sa situation contractuelle ?

On vous pose la question, que doivent faire les dirigeants de l’OM dans l’intérêt du club sur ce dossier ?