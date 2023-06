Encore une confirmation pour Gallardo, la valeur du club augmente, et Milik pas conservé… Les 3 infos OM de ce jeudi!

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: Gallardo favori pour le poste de coach à l’OM ? La valeur de l’OM en augmentation et la Juve ne va pas lever l’OA de Milik ?

Gallardo ça se confirme

On se rapproche du dénouement pour le coach de l’Olympique de Marseille ! Pablo Longoria avait confirmé avoir discuté avec plusieurs entraîneurs ces dernières semaines. Le nom de Marcelo Gallardo revient avec insistance tout comme Marcelino et récemment Christophe Galtier.

Pour l’Argentin, la tendance se concrétise ! D’après les informations du journaliste Florent Torchut, l’ancien coach de River Plate va bien reprendre du service en Europe. Il devrait s’y déplacer dans les prochains jours mais aucune information concrète sur le projet qu’il choisira. L’AS Monaco semble avoir un train de retard alors que l’OM est un « candidat crédible » et le PSG « une option ».

Marcelo #Gallardo devrait se rendre en Europe dans les prochains jours. Après 6 mois sabbatiques le « Muñeco » a envie d’entraîner & cherche un projet ambitieux. Marseille est un candidat crédible. Privé de coupe d’Europe, Monaco l’est moins. Au PSG, c’est une option parmi d’autres — Florent Torchut (@FlorentTorchut) June 7, 2023

Sur le plateau de DFM ce lundi, Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont passé en revue les différentes pistes pour remplacer Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Un nom revient avec insistance, Marcelo Gallardo. Pour Nicolas, le technicien argentin pourrait avoir du mal avec le fait de ne pas avoir la main sur le mercato :

« Longoria a plus besoin d’un entraineur à qui on peut dicter le mercato plutôt qu’un gars qui va faire des demandes claires, a expliqué Nicolas Filhol. Il a plus besoin d’un entraîneur qui définit des profils plutôt qu’un entraineur qui donne un peu des noms. On sait qu’il y a la rumeur Gallardo, qui a envie de de d’entraîner en Europe. Est-ce que Gallardo ça correspond vraiment, des échos que j’ai eu ça n’est pas forcément le cas. Au niveau du mercato il veut un peu plus construire donc ça paraît compliqué. »

D’après Mourad Aerts, l’ancien entraineur de River Plate pourrait s’adapter au fait de gérer un effectif qui change en profondeur régulièrement : « Gallardo c’est quelqu’un qui n’a pas un style de jeu défini complètement, il a beaucoup changé de style de jeu, rappelle l’auteur de OM Bielsa: Enquête sur une relation passionnelle. Ce qui fait qu’il serait peut-être Tudor compatible c’est que c’est quelqu’un qui a été habitué par la force des choses car En Argentine tu es obligé de perdre tes meilleurs joueurs tous les ans. »

L’Olympique de Marseille est valorisé à 458 millions d’euros

L’Arabie Saoudite est entrain de dépenser sans compter pour faire venir les stars trentenaire dans son championnat domestique. Une offensive qui fait renaitre le fantasme de la vente de l’OM. Mais quelle est la valeur du club olympien ?

Selon une étude de Brand Finance relayée par le média Sportune, « l’Olympique de Marseille est classé et compte parmi les formations qui progressent le plus d’une année sur l’autre. » En effet, en tant que marque, la valeur est estimée à 145 millions d’euros soir 19% de plus qu’en 2022. Mais ce qui intéresse est surtout la valeur d’entreprise, l’Olympique de Marseille est valorisé à 458 millions d’euros en cette année 2023. Soit une progression de presque 140% (139.8) par rapport à 2022, ce qui en fait la plus forte augmentation des cinquante clubs qui servent à l’étude.

Valeur de l’OM selon Brand Finances 458M€ en 2023, avec une progression de 139,8 % (191 M€) Ce qui fait plus que l’OL (436 M€) pour la première fois depuis… longtemps je pense Valorisation importante de la marque aussi (173 M)https://t.co/2trZmYGHu6 pic.twitter.com/3ZGSt6Ekbm — urba (@urbastaga) June 7, 2023



Ce lundi, avec Jean-Luc Reichmann qui a posté une vidéo sur son compte Twitter, le coach a réagi aux rumeurs envoyant Zinédine Zidane en Arabie Saoudite. Rolland Courbis persiste et signe qu’il serait plutôt partie prenante d’un nouveau projet à Marseille. « Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui ont connu c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je me dis que dans une réflexion de l’Arabie Saoudite d’organiser une Coupe du Monde en 2030, ils essaient de faire venir Benzema, Ronaldo, Messi… Derrière ça, j’ai eu quelques petits bruits… Je ne vais pas l’affirmer mais je ne serai pas étonné qu’ils puissent continuer ce projet en mettant un rival au PSG, qui pourrait être à Marseille. Ça ferait un truc extraordinaire dans notre championnat ! Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… »

La Juventus lâche Milik ?

Prété depuis l’été dernier à Turin par l’Olympique de Marseille, Arek Milik était pressenti ces dernières semaines pour rester à la Juve. Mais comme le révèle ce jeudi le quotidien italien La Repubblica, le club ne lèvera pas l’option d’achat de 7 millions d’euros du buteur polonais.

Si les deux clubs étaient en discussion, la décision finale a été prise dans la journée. Le coach Massimiliano Allegri aurait été déçu des performances du polonais en deuxième partie de saison.

Retour impossible à l’OM ?

#Juventus reflecting on the possibility to sign Arek #Milik on a permanent deal until 2026 (3,5M/year). #Juve have the option to buy (7M): the terms of signing from #OM are economically favorable, but his performances in the second part of the season failed to convince #Allegri — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2023



Le joueur ne va toutefois pas rester à Marseille très longtemps. Plusieurs clubs déjà positionnés, dont la Lazio de Rome et son entraineur Maurizio Sarri. Les deux hommes se sont connus au Napoli. Burnley, Francfort et Newcastle seraient aussi sur le coup.