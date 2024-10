Enfin une bonne nouvelle pour De Zerbi, 3 options pour remplacer Harit et grosse tension à la formation… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Merlin enfin de retour !

Quentin Merlin, 22 ans, s’apprête à faire son retour au sein de l’Olympique de Marseille après une blessure survenue avec l’équipe de France Espoirs en septembre dernier. Ce retour pourrait avoir un impact significatif sur l’équipe alors qu’ils se préparent pour un match crucial contre Nantes ce dimanche à 20h45.

L’ancien joueur du FC Nantes a récemment repris l’entraînement collectif avec l’OM, sans strap à la cuisse, ce qui témoigne de sa bonne condition physique. Si cette évolution se confirme, l’entraîneur Roberto De Zerbi pourra bénéficier d’un atout précieux pour son équipe, Merlin ayant été performant dans un rôle hybride de latéral/piston gauche lors du début de la saison.

Roberto De Zerbi avait commenté l’absence de son latéral gauche. « Je n’ai pas de doublure pour Quentin Merlin. Tous les joueurs ne sont pas pareils, il faut respecter les caractéristiques de chacun. On a aussi Pol Lirola et Amir Murillo, il y a des variantes. C’est une absence importante, Quentin Merlin faisait un très bon début de saison, il faut s’adapter ».

Le retour de Quentin Merlin est crucial pour l’Olympique de Marseille alors qu’ils se préparent à un déplacement difficile à Nantes pour la 10e journée de Ligue 1. L’ancien Nantais pourrait faire son retour face à son ancien club et apporter une autre option tactique à son coach.

3 options sans Harit face à Nantes

L’Olympique de Marseille se prépare à affronter le FC Nantes ce dimanche sans Amine Harit, suspendu après son expulsion lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain. Cette situation oblige Roberto De Zerbi à réévaluer sa composition d’équipe au milieu de terrain pour garantir une performance solide.

FCM vous propose trois options pour remanier son onze face au FC Nantes :

1. Renforcer le milieu avec Rongier ou Kondogbia



Repositionné en défense centrale face au PSG, Geoffrey Kondogbia pourrait être aligné aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot afin de renforcer le milieu de terrain qui aurait une touche plus défensive. Une autre possibilité serait d’aligner Valentin Rongier, ancien capitaine de l’OM, qui pourrait apporter une dynamique supplémentaire au milieu. Son expérience et sa connaissance du club de Nantes, où il a débuté, pourraient le motiver à se surpasser. Bien qu’il n’ait pas le même niveau de créativité qu’Harit, sa polyvalence et son engagement dans les phases de récupération seraient des atouts non négligeables. En choisissant de le titulariser, De Zerbi donnerait également à Rongier une belle occasion de s’affirmer dans l’équipe marseillaise.

2. Faire du poste pour poste avec Koné

De Zerbi pourrait opter pour Ismaël Koné, le jeune milieu offensif avec un potentiel indéniable mais ses débuts ont été freinés par des blessures aux chevilles. Même si son manque d’expérience pourrait constituer un risque, il apporterait une approche plus offensive et dynamique au jeu de l’OM. En le plaçant en remplacement direct de Harit, l’entraîneur pourrait exploiter les capacités de percussion de Koné pour déstabiliser la défense nantaise. Malgré ses performances irrégulières, une titularisation face à Nantes pourrait être l’occasion pour lui de se révéler et de contribuer à relancer sa saison. L’option la plus probable…

3. Option plus offensive avec Wahi et Maupey en faux 10

Déjà interrogé en conférence de presse sur les solutions pour remplacer Harit, en plus de l’option Koné et celle de Carboni qui est out pour la saison, le coach De Zerbi avait envisagé un choix plus offensif. En effet, il avait affirmé qu’il pouvait aussi jouer avec deux pointes : « Harit a bien commencé la saison. A Strasbourg il a eu plus de difficulté. Je suis satisfait de son rendement. Kone et Carboni peuvent aussi jouer à ce poste ou avec 2 attaquants ». Peut-il tenter d’aligner Wahi et Maupay à l’extérieur face au FCN ?

Au final, quel que soit le choix de De Zerbi, l’absence d’Amine Harit contraint l’entraîneur à faire preuve de créativité et à s’adapter pour maximiser les chances de succès de l’équipe à Nantes.

C’est tendu au centre de formation !

D’après des sources rapportées par L’Équipe, Jean-Pierre Papin est attendu à la Commanderie ce jeudi matin. Il doit clarifier son malaise après avoir manqué plusieurs entraînements de l’équipe réserve qu’il dirige.

Le quotidien souligne une détérioration de l’atmosphère au sein de l’Olympique de Marseille cet automne. Papin cible particulièrement l’influence d’Ali Zarrak, responsable de la Pro 2, qui, selon lui, se mêle trop de ses choix tactiques et de ses compositions d’équipe.

Le journal indique également que Papin a signalé le comportement d’Ali Zarrak aux ressources humaines du club. Ces dernières ont mandaté un cabinet extérieur pour mener une enquête interne. Papin évoque des faits qui pourraient être considérés comme du harcèlement moral. De plus, il aurait déposé une plainte pour menaces après qu’un individu à moto l’a interpellé devant chez lui début octobre, lui lançant : « Papin, casse toi ! », un comportement que l’OM désapprouve. Le club aurait même soutenu sa plainte et mis des avocats à sa disposition.

Papin veut composer mon équipe ?

L’Équipe a également recueilli le témoignage d’un membre interne qui explique le fonctionnement de la réserve de National 3. Selon lui, « Papin n’a pas de contact direct avec De Zerbi ou Benatia ; toutes les communications passent par d’autres canaux. » Ce n’est pas qu’un problème relationnel, mais un sujet de fond. Marcello Iaia, directeur de la performance, déciderait des temps de jeu et de repos des jeunes. Le staff sélectionne les joueurs à faire monter, et Zarrak organise les matchs amicaux, comme celui à Reims le 28 octobre. De vifs débats ont lieu sur les compositions d’équipe avant chaque match, le staff de De Zerbi souhaite imposer ou retirer certains noms, mais Papin insiste : ‘Non, je veux faire mon équipe’. »

En résumé, L’Équipe affirme que la direction sportive a progressivement réduit les prérogatives du centre de formation. En retour, elle reproche à Papin une certaine nonchalance, citant des comportements comme des entraînements avec ses chiens et le port de maillots d’autres équipes. Ce conflit politique dure depuis plusieurs mois, ce qui pourrait expliquer un possible départ de Marco Otero. Il est regrettable que cette situation ait pris une telle ampleur dans la presse. Espérons que Pablo Longoria pourra rapidement résoudre ce dossier délicat.