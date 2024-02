La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Enfin une bonne nouvelle pour Gattuso ! Plusieurs absents importants pour Brest face à l’OM ! Gattuso pas satisfait du mercato hivernal ?

OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gattuso !

L’OM retrouve une semaine à deux match avec en plus deux déplacements. En Allemagne en Europa League face au Shakhtar Donetsk jeudi et à Brest dimanche. Gennaro Gattuso va pouvoir récupérer des éléments de son groupe, ce qui est le cas pour Geoffrey Kondogbia.

Kondogbia sur le pont !

Blessé depuis deux semaines, le milieu de l’OM Geoffrey Kondogbia a enfin retrouvé le groupe pour un entrainement collectif ce lundi. Le milieu de terrain sera donc disponible pour les deux match de cette semaine face au Shakhtar Donetsk et Brest. Un retour important, d’autant que Jean Onana n’est pas dans la liste en Europa League et sera donc absent ce jeudi pour de déplacement à Francfort face au club ukrainien… A noté que Veretout et Murillo doivent aussi revenir cette semaine, Mbemba 4e de la CAN est aussi attendu…

Joffrey kondogbia à repris l’entraînement collectif il devrait faire partie du groupe pour jeudi. #TeamOM ⚪️🔵 pic.twitter.com/s9o4bGymSC — JoJo-FADA2-L’OM⭐🏆 (@JoJoFADA13) February 12, 2024

Plusieurs absents importants pour Brest face à l’OM !

Après le déplacement à Hambourg pour y affronter le Shakhtar Donetsk en 16e de Ligue Europa, l’OM ira affronter l’équipe surprise de la saison, Brest. Si Gattuso doit faire avec des absents, cela sera aussi le car pour Eric Roy !

Gattuso a récupéré la majorité de ses internationaux de la CAN, il manque encore Mbemba. Côté blessés, Rongier est encore en phase de reprise, Kondogbia a repris l’entrainement collectif lundi, Murillo et Veretout sont attendus cette semaine et Gigot sera suspendu. Du côté de Brest, Eric Roy dispose d’une infirmerie vide mais doit faire avec des suspensions importantes.

Mahdi Camara et Marco Bizot suspendus, Lilian Brassier aussi ?

Mahdi Camara a enchainé les carton, le milieu de terrain sera donc suspendu face à l’OM. Cela sera aussi le cas pour Marco Bizot. En effet, le gardien brestois a été expulsé lors du match nul entre Clermont et les Bretons le weekend dernier. De plus, Lilian Brassier a été coupable d’un geste dangereux sur Kylian Mbappé et pourrait être lourdement sanctionné par la commission de discipline de la FFF. Selon l’Équipe, le slide défenseur pourrait être absent lors du match crucial contre l’OM ce dimanche s’il se voit infliger une suspension de deux matches ce jeudi. Eric Roy sait qu’il devra faire avec un effectif amoindri. » Au lieu d’être 20, on sera peut-être 19, 18 ou 17. De mémoire, on était 16 l’an passé à Lille en raison d’une cascade de blessure. On fera du mieux possible, on n’a pas le choix « .

🔹Le gardien de Brest Marco Bizot 🇳🇱 qui vient de se prendre un carton rouge, sera suspendu le week-end prochain face à l’OM !#SB29OM #TeamOM pic.twitter.com/adItImFhxE — Infos OM (@InfosOM_) February 11, 2024

OM : Gattuso pas satisfait du mercato hivernal ?

Après un nul face à Metz vendredi, l’OM est huitième au classement et plus proche que jamais d’une crise.

L’Olympique de Marseille compte 21 points en 15 journées de championnat, soit le pire bilan pour un entraîneur de l’OM au 21ème siècle.

Gennaro Gattuso affiche le pire bilan statistique pour un entraîneur de l’OM au bout de 15 journées de LIGUE 1 au 21ème siècle. 😵🤏 Le constant est encore plus évident lorsque ce dernier est mis en comparaison avec les résultats de ses prédécesseurs ayants atteint ce total de… pic.twitter.com/0t1gHfTTvS — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 10, 2024

Selon l’Equipe, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso se plaindrait en interne du mercato hivernal. En effet il n’aurait pas souhaité le départ de Renal Lodi à Al-Hilal et était contre un départ de Jonathan Clauss également. Il souhaitait uniquement le recadrer pour son attitude et son investissement.

Le 29 janvier, à l’heure du déjeuner, Gattuso est revenu sur le sujet du mercato, devant un Pablo Longoria livide et un duo Medhi Benatia – Stéphane Tessier muet. Agacé par le départ de Lodi à Al-Hilal 🇸🇦, il n’a pas souhaité le transfert de Jonathan Clauss. Mais seulement le… pic.twitter.com/N62Qfw5t62 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 11, 2024

Un manque de cadre

Tous les cadres du vestiaires marseillais des dernières années sont partis : Mandanda, Payet, Sanchez, Guendouzi… Un élément qui a aussi dû décevoir le tacticien italien qui, on le sait, apprécie avoir des joueurs de caractère à sa disposition.

Dans un récent entretien à So Foot, Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur le départ de Guendouzi :

« Mattéo est quelqu’un de très charismatique, avec une forte personnalité. En même temps, il arrivait à deux ans de la fin de son contrat, à un moment où il avait perdu du temps de jeu, et où sa valeur sur le marché risquait de décliner. Et puis, c’est aussi important de dire les choses: c’est Mattéo lui-même qui est venu me voir au mercato d’hiver en me disant qu’il fallait préparer son départ pour l’été suivant »

De plus, il a dû composer avec un effectif décimé par les blessures et la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Ce jeudi sera un jour décisif pour l’avenir de la saison de Marseille car l’OM affrontera le Shaktar Donetsk dans le Volksparkstadion à Hambourg (Allemagne). Ce match sera le barrage aller de l’Europa League et sera au combien important au vu des performances en championnat.