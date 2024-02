< Les prédictions et tacles de Dupraz sur la saison de l'OM !

L’OM est 8e de Ligue 1 et montre d’énormes lacunes dans le jeu. Une situation que l’entraineur Pascal Dupraz a décortiqué sur RMC, il tacle particulièrement les joueurs et les choix de Pablo Longoria.

Sur RMC Sport, Pascal Dupraz a épargné Gattuso mais pointé du doigt le niveau des joueurs et le manque de continuité mise en place par Longoria. « Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Ce sont les joueurs sur le terrain… Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore, mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n’a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas la différence. Les latéraux ne sont pas assez sécurisants. On a des matchs insipides et ce n’est pas toujours la faute du coach. À l’OM il n’y a pas de continuité. C’est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser. Pour construire une équipe, il faut que les joueurs restent plus longtemps que six mois. On ne peut pas changer tous les six mois d’entraîneur et de joueurs. Longoria, on l’épargne… »

