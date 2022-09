OM : Énorme coup de théâtre pour Alexis Sanchez ?

Non-qualifié pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, le Chili pourrait être repêcher par la FIFA ! L’Équateur risque la suspension pour avoir fait jouer Bryan Castillo, un joueur en possession de faux papiers.

Alors qu’Alexis Sanchez semblait parti pour pour regarder la Coupe du Monde à la télé après l’élimination du Chili lors des qualifications de la zone Amérique du Sud, il pourrait finalement prendre part au Mondial Qatari. En effet, l’Équateur, qui avait pris le dernier billet directement qualificatif pour le Qatar (le Pérou est passé par les barrages), risque l’exclusion, pour avoir aligné un joueur en possession de faux papiers. La FIFA avait initialement rejeté une requête du Chili mais une longue enquête du Daily Mail révèle que Bryan Castillo est en réalité colombien et qu’il est né en 1995 et non en 1998. Le joueur aurait reconnu avoir obtenu un faux passeport et obtenu une fausse identité par un intermédiaire. La commission d’appel de la FIFA doit se réunir ce jeudi pour statuer sur cette affaire qui pourrait bien faire les affaires du Chili et d’Alexis Sanchez.

