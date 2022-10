Entre l’OM et le RC Lens, Jérôme Alonzo a fait son choix pour samedi !

L’Olympique de Marseille reçoit le RC Lens ce samedi pour la 12e journée de Ligue 1. Jérôme Alonzo a déjà son favori pour cette confrontation de haut de tableau !

Après deux défaites enchainées en Ligue 1 face à Ajaccio et le PSG, l’Olympique de Marseille doit se relancer dans la course au podium ! Ce samedi, la rencontre sera face au RC Lens. Les hommes de Franck Haise vont se déplacer au Vélodrome pour y affronter les Marseillais.

Lens a l’avantage sur Marseille d’avoir des gars qui jouent depuis 3 ou 4 ans ensemble — Alonzo

Pour ce match de la 12e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’est pas considéré comme favori par Jérôme Alonzo ! L’ancien gardien de but a lancé des arguments pour voir le RC Lens l’emporter au Vélodrome.

« Lens est un concurrent pour le podium, c’est certain. Je me demande même si sur la durée Lens ne sera pas plus structuré que Marseille. Marseille c’est le tube de l’été qui dure en fait. Contre Reims, j’ai entendu Igor Tudor se faire siffler alors qu’il n’avait même pas encore fait un match officiel. Le chemin parcouru par Tudor et ses joueurs depuis août à aujourd’hui, honnêtement c’est remarquable. Maintenant il y a cette séquence où il y a Ajaccio, Paris et là Lens. Lens, c’est un premier vrai tournant pour Marseille. Je trouve Lens super structuré, c’est une équipe qui a de la réussite, qui a un très bon gardien, qui a bien recruté, qui a gardé ses cadres. Lens est évidemment un concurrent direct et Lens a l’avantage sur Marseille d’avoir des gars qui jouent depuis 3 ou 4 ans ensemble. Ça peut faire une grande différence à la fin » Jérôme Alonzo – Source : La Provence (18/10/22)

Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre

Christian Cataldo était notre invité au début du mois d’octobre. Le président des Dodgers avait donné son avis sur la possibilité de jouer le titre face au PSG cette saison.

« Il faut qu’on s’étalonne. Paris, Lens, Lyon, Monaco : quand on aura fait ces quatre matchs on verra si on joue le titre. Si on s’en sort bien, je ne vois pas pourquoi on ne le jouerait pas. » Christian Cataldo – Débat Football Marseille – 03/10/2022