Équipe de France : Deschamps tente de rassurer Guendouzi !

En marge de l’annonce de la liste des 23 joueurs retenus pour affronter les Pays-Bas et l’Irlande, Didier Deschamps a expliqué pourquoi il n’avait pas sélectionné le milieu de terrain de l’OM.

Ce jeudi, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs pour disputer les deux premiers matchs de qualification du prochain Euro 2024. Si Jordan Veretout a bien été retenu par le sélectionneur, Mattéo Guendouzi a cette fois été écarté. Avec un temps de jeu en baisse et des performances en deçà, le milieu de terrain marseillais de 23 ans est le grand perdant de la première liste de Deschamps. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus s’est expliqué. Il ne ferme pas la porte à un retour en sélection de l’ancien joueur d’Arsenal.

À LIRE AUSSI : OM – MHSC : La LFP bien plus conciliante avec Savanier qu’avec Balerdi…

Ce sont des choix difficile, personne n’est condamné

« Ce sont des choix difficile, personne n’est condamné. C’est le cas avec Benjamin Pavard. Peut-être que ceux que j’appelle aujourd’hui auraient préféré être avec nous il y a trois mois. C’est toujours par rapport à la concurrence à ce poste-là, mais rien n’est définitif. C’est le choix du moment qui ne veut pas dire que ce sera le choix de juin » Didier Deschamps – Conférence de presse (16/03/2023)

Guendouzi, je le trouve transparent

« La partie principale c’est que l’OM cale, on voit bien qu’il y a des soucis. Caler ça peut encore arriver, mais surtout on ne profite pas de la défaite de Monaco et on voit Lens revenir. C’est dommage parce que c’est une occasion ratée, encore. On a vu ô combien les saisons précédentes que les occasions manquées pouvaient faire tout le jeu de la fin de saison. Par rapport à Guendouzi, je le trouve transparent. Il sort du 11, à juste cause, et là on voit son entrée qui était censée être là pour densifier le milieu de terrain, pour éviter qu’il y ait une prise de balle trop facile par les attaquants Strasbourgeois. Il n’est pas fautif sur les buts, mais le fait qu’il soit là c’est aussi pour éviter des récupérations offensives, qu’il y ait un jeu trop rapide et une intensité, lui il est là pour ça et il n’a pas apporté les tâches offensives. Ça aurait au moins pu éviter le deuxième but. » Hakim Zhouri – Source : Football Club de Marseille (12/03/23)