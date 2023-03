OM – MHSC : La LFP bien plus conciliante avec Savanier qu’avec Balerdi…

Alors qu’il devait être suspendu contre pour le déplacement de Montpellier à Marseille, Teji Savanier sera bien présent. La LFP a décidé d’annuler la suspension.

Pour son prochain match au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille affrontera le MHSC. Le meneur de jeu montpelliérain Téji Savanier devait initialement rater cette rencontre après son expulsion à Troyes mais la LFP a décidé d’annuler la sanction. En effet, le meneur de jeu était sous la menace d’un sursis. La ligue a considéré que l’avertissement récolté par Savanier lors du match Ajaccio – Montpellier ne méritait pas de faire tomber le match de suspension qui menaçait le joueur de 31 ans. Michel Der Zakarian pourra donc compter sur son maître à jouer pour le déplacement à Marseille vendredi 31 mars prochain.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Ce repas avec Longoria qui a fait courir une folle rumeur…

La suspension de Balerdi maintenue

Expulsé lors de la réception de Strasbourg pour une faute sur Habib Diallo (2-2), Leonardo Balerdi a quant à lui écopé de deux matchs de suspension et a vu sa sanction maintenue par la Ligue de Football professionnelle. Le défenseur argentin de 24 ans manquera le déplacement à Reims et la réception de Montpellier.

L’OM n’aurait pas refusé 20 Millions d’euros pour Balerdi

À LIRE AUSSI : OM : Di Meco trouve que l’on n’a pas fait de cadeau à ce flop du mercato !

» Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offence à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entend que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20 millions d’euros si l’offre était arrivée sur la table. En tant que joueur, évoluer à l’Ajax, disputer la Ligue des champions tous les ans, c’est une opportunité incroyable. C’est un club mythique au Pays-Bas. Certains des plus grands joueurs du monde ont évolué là-ba. On essaye peut-être de se débarrasser de Balerdi. J’ai du mal à croire à un véritable intérêt de l’Ajax. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu une véritable proposition pour Balerdi à 20 millions d’euros, ce serait trop beau. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (14/03/2023)