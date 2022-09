Equipe de France : Un milieu de l’OM présélectionné par Didier Deschamps?

Avec un début de saison très prometteur, l’Olympique de Marseille risque d’avoir quelques uns de ses joueurs qui vont être internationaux lors du prochain rassemblement après le match face à Rennes le 18 septembre. D’après Foot Mercato, Veretout va retrouver l’Equipe de France.

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison avec Igor Tudor. L’une des forces de son système est forcément le milieu de terrain où Jordan Veretout et Valentin Rongier font un excellent travail de récupération et de projection rapide vers l’avant.

Veretout appelé lors du prochain rassemblement des Bleus?

D’après Foot Mercato, l’un de ces deux joueurs aurait reçu une pré-convocation de la part de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’Equipe de France qui aura lieu après la rencontre face à Rennes, le 18 septembre prochain.

En effet, il s’agirait de Jordan Veretout, de retour en Ligue 1 après quelques saisons à l’étranger et notamment à l’AS Roma, en Serie A. Ces récentes performances auraient convaincu Didier Deschamps, surtout avec les absences de N’golo Kanté et Paul Pogba au milieu de terrain.

Les raisons qui ont poussé Veretout à rejoindre l’OM

Le milieu de 29 est revenu pour le site officiel de l’OM sur son choix de revenir en France. Il explique que son choix a été motivé par la perspective de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Le néo-marseillais déclare aussi son amour pour l’OM et affirme ses ambitions pour la saison à venir.

« C’était déjà important pour moi de revenir en France. L’OM est le plus grand club français. Il m’a ouvert ses portes et je voulais venir aussi. C’est aussi pour la Ligue des Champions que je viens aujourd’hui, pour jouer la plus grande compétition européenne. À Marseille en plus, c’est un avantage, car avec toute cette ferveur ça va être magique. Je viens ici pour gagner des trophées, pour vivre ces moments avec tout Marseille, le Vélodrome et tous mes coéquipiers, parce que ce sont de grandes émotions et ça reste toujours gravé. Je viens ici pour gagner des titres dès cette année » Jordan Veretout – Source : Site Officiel OM (10/08/2022)