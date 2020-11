Equipe de France : Un seul joueur de l’OM, deux retours surprises et une grande première !

Didier Deschamps vient de communiquer la liste des 26 joueurs qui vont participer aux trois prochains matches de l’Equipe de France. Le sélectionneur a fait plusieurs changements…

Le seul joueur de l’OM appelé est bien évidement le capitaine olympien, Steve Mandanda. La surprise vient de la présence de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Anoter les retours de Benoît Costil, Lucas Digne et Léo Dubois. Plus étonnant, Moussa Sissoko et Nabil Fekir sont eux aussi appelés. Par contre Eduardo Camavinga est absent car blessé, Houssem Aouar, Ferland Mendy et Dayot Upamecano ne sont pas là. Voici le groupe France…

Le groupe de 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps



Gardiens :

Lloris (Tottenham), Maignan (Lille), Mandanda (OM), Costil (Bordeaux)

Défenseurs :

Digne (Everton), Kimpembé (PSG), L.Hernandez (Bayern), Lenglet (FC Barcelone), Varane (Real Madrid), Dubois (Lyon), Zouma (Chelsea), Pavard (Bayern Munich)

Milieux :

Nzonzi (Rennes), Kanté (Chelsea), Sissoko (Tottenham), Rabiot (Juventus), Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants :

Fekir (Betis Seville), Giroud (Chelsea), Mbappé (PSG), Griezmann (FC Barcelone), Ben Yedder (Monaco), Martial (Manchester United), Coman (Bayern Munich), Thuram (Mönchengladbach )