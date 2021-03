Espoirs : Kamara a perdu des points ?

Titulaire lors du premier match des Espoirs (défaite face au Danemark) le milieu de terrain de l’OM, Boubacar Kamara était sur le banc face à la Russie et son remplaçant a fait un bon match.

Après la défaite face au Danemark, Sylvain Ripoll a décidé de faire des modifications dans sa composition et a notamment de changer son milieu de terrain. Kamara est sorti du onze, remplacé par Soumaré (Lille). Un choix payant pour le sélectionneur qui l’a expliqué en conférence de presse d’après match.

Soumaré a cet allant, cet impact dans la récupération qui est très intéressant — Ripoll

« On a retrouvé l’état d’esprit qui doit nous animer. On a mis de l’intensité dans les courses, dans le cadrage du porteur, dans les projections, et tout est plus simple. On a retrouvé aussi de la mobilité et tout ça a impacté notre première période, qui m’a beaucoup plu. (…) Dans une formule à trois matchs en sept jours, j’avais prévu d’amener de la rotation et puis je n’avais pas été satisfait du premier match, avec des choses qui ne me convenaient pas. Donc j’ai décidé d’amener d’autres options. Ibra (Konaté), même s’il a moins joué ces derniers temps avec Leipzig, c’est quelqu’un qui a déjà vécu un Euro avec nous, dans lequel il avait été très bon. Il apporte beaucoup dans le groupe, il fait vivre le projet et c’est pour ça que je lui maintiens ma confiance. Soumaré on connaît aussi ses qualités, il a cet allant, cet impact dans la récupération qui est très intéressant.. » Sylvain Ripoll – source : L’Equipe (28/03/2021)