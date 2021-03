Mercato OM : Deux gros clubs visent Kamara… Une somme déjà évoquée ?

L’Olympique de Marseille va devoir batailler cet été pour conserver Boubacar Kamara. Plusieurs clubs se positionnent déjà pour récupérer le minot marseillais qui brille depuis le début de saison.

L’homme fort de ce début de saison n’est pas Florian Thauvin ou Dimitri Payet comme on aurait pu l’attendre mais bel et bien Boubacar Kamara qui a passé un cap au milieu de terrain. En début de saison, il semblait hésitant, ne trouvait pas sa place. Depuis quelques mois, il rayonne et est le réel patron de cette équipe sur le terrain.

25 A 30M€ pour Kamara?

Evidemment, ses prestations ont attiré un bon nombre de clubs. Ces dernières semaines, les médias internationaux évoquaient un intérêt de la Juventus et du FC Barcelone. Ce mardi, Calcio Mercato affirme que l’AC Milan vient également aux renseignements pour le jeune numéro 6.

Même chose en Angleterre avec HITC qui nous informe que Jurgen Klopp est très intéressé par la polyvalence de Kamara, pouvant évoluer au poste de défenseur central ainsi qu’au milieu de terrain. Le coach allemand considérerait d’ailleurs que son prix est sous-évalué. En Italie, on parle d’une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros. Pour rappel, Kamara sera en fin de contrat en juin 2022.