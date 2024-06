Euro 2024 : Belgique, Portugal, Ukraine, Turquie… Quelle heure / Quelle chaîne pour les matchs de ce mercredi?

La 13e journée de cet Euro c’est ce mercredi et il y aura 4 matches. Retrouvez les horaires et les chaines TV de ces rencontres !

Ce mercredi, 4 matches sont au programme, Slovaquie-Romanie, mais aussi Ukraine-Belgique puis Géorgie- Portugal et République Tchèque-Turquie ! A quelle heure et sur quelles chaines voir ces matches ?

Mercredi 26 juin 2024

18:00 Ukraine-Belgique 18:00 Slovaquie-Roumanie M6 21:00 Géorgie- Portugal 21:00 République Tchèque-Turquie

Une place pour Jonathan Clauss à l‘OM sous Roberto De Zerbi? C’est en tout cas ce que laisse entendre le latéral droit qui était en conférence de presse ce dimanche en marge de la rencontre entre l’Equipe de France et la Pologne à l’Euro 2024.

« Je trouve ça extrêmement positif, l’arrivée de De Zerbi à l’OM. On connaît ses qualités d’entraîneur, on a pu l’affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été », a expliqué le piston droit devant les journalistes ce dimanche.

L’arrivée de De Zerbi ne change rien?

Seulement d’après le journal La Provence, le coach italien ne songe pas vraiment à conserver le latéral droit. Malgré l’arrivée de De Zerbi, cela ne changerait rien à l’avenir de l’ancien joueur du RC Lens. Clauss devrait donc bien quitter l’Olympique de Marseille cet été après une saison plus que mouvementée.

« Je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir »

Reçu par le média Carré lors d’un long entretien, Jonathan Clauss a été interrogé sur son avenir, lui qui avait laissé entendre qu’un départ était envisageable, après le match de l’Équipe de France face au Luxembourg. Une déclaration sur laquelle le latéral droit est revenu, assurant que la porte n’était pas fermé et que tout pouvait arriver.

Concentré sur la compétition avec les bleus, Jonathan Clauss ne devrait pas prendre de décision avant la fin de l’Euro. « Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première. »

« Si tout le monde y trouve son compte, alors on se séparera »

Le latéral de l’OM a ensuite poursuit : « Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien. » Reste à voir maintenant si De Zerbi voudra compter sur lui pour la saison prochaine.