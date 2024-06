Mercato : Un ancien joueur de De Zerbi dévoile ce qui a fait pencher la balance pour l’OM !

L’OM devrait bientôt officialiser l’arrivée de Roberto De Zerbi. Mehdi Bourabia, ancien joueur du coach italien à Sassuolo explique ce qui a fait pencher la balance.

L’Olympique de Marseille a bien trouvé un accord avec Roberto De Zerbi. Le coach italien devrait arriver officiellement dans les prochaines jours. Pour Mehdi Bourabia, ce qui a fait pencher la balance, c’est l’histoire de l’OM et le contexte volcanique autour du club. Il explique dans un entretien accordé à La Provence ce dimanche.

Le contexte marseillais a dû peser dans la balance

A LIRE AUSSI : Mercato OM : On connait le montant du transfert pour Belloumi ?

« De Zerbi est un passionné, souvent dans l’excès. Il va se retrouver dans cette folie du Vélodrome. Le contexte marseillais a dû peser dans la balance. Il ne faut pas oublier aussi que c’est un fou de foot. Il suit toutes les rencontres, il se renseigne beaucoup sur l’histoire de ce sport. L’OM, même s’il est italien, ça lui parle forcément, ça représente quelque chose de fort. Avec plusieurs joueurs, c’est parti loin… C’est quelqu’un qui vous pousse dans vos retranchements. Avec lui, c’est tout ou rien. Quand il sent que quelqu’un a du potentiel, il va être encore plus exigeant pour l’amener au-delà de ses limites, explique l’ancien joueur de RBZ à La Provence. Il y a des avantages et des inconvénients. On peut le trouver excessif, lui en vouloir par moments, mais on ne pourra jamais dire que ce n’est pas quelqu’un d’entier, d’honnête, et qui veut le meilleur pour l’équipe et pour te faire progresser. S’il estime qu’un joueur ne donne pas tout à l’entraînement, il ne va pas passer par quatre chemins : ‘Allez, prends tes affaires, rentre au vestiaire et reviens quand tu seras dans de meilleures dispositions.’ C’est une scène fréquente avec lui. »