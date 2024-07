Euro 2024 : L’énorme choc Espagne-France… Quelle heure / Quelle chaîne TV pour la 1/2 finale?

Les demi finales de cet Euro débutent ce mardi et ce jusqu’à demain . Retrouvez les horaires et les chaines TV de la rencontre de la France !

Ce mardi, 1 match est au programme, Espagne-France à 21h. A quelle heure et sur quelles chaines voir ce match ?

Mardi 9 Juillet

21:00 Espagne – France

L’énorme coup de gueule de Di Meco contre la France de Deschamps !

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a tapé du poing sur la table. Le consultant et ancien joueur de l‘Olympique de Marseille en a assez de voir l’Equipe de France pratiquer un jeu peu spectaculaire et si peu agréable à regarder pour les supporters.

« Ils ont un objectif à aller chercher, et quand tu es joueur tu prends le plaisir dans la victoire. Tu gagnes vilain, tu t’en fous tu as gagné et tu vas vers ton objectif. Et ça on peut l’entendre. Et tu peux aussi partir du principe que pour gagner, si tu joues bien tu as plus de chances de gagner. Mais ce n’est peut-être pas la réalité parce qu’à l’arrivée, dans cette compétition, si l’Espagne ne gagne pas cette compétition ce sera une équipe qui a été en grande difficulté qui va la gagner. Parce que l’Angleterre ils sont pires que nous, et les Pays-Bas que l’on a aussi vus en difficulté contre nous. Une de ces trois équipes, si c’est elle qui gagne, aura raison. Il y a quand même un débat un petit peu plus philosophique et même d’actualité dans cette histoire de beau jeu ou de pas beau jeu. Moi quand Didier (Deschamps) dit que les mecs peuvent changer de chaîne ça me gêne parce que les mecs changent de chaîne », explique Di Meco.

Il ne faut jamais oublier que ce sport-là est un spectacle aussi. Les spectateurs paient les artistes qui jouent

🚨 Le 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗨𝗟𝗘 d’Eric Di Meco contre Deschamps et les Bleus 🇫🇷🥶 : « Quand Didier dit ‘les gens peuvent changer de chaîne’, 𝗰̧𝗮 𝗺𝗲 𝗴𝗲̂𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹𝘀 𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗻𝘁 𝘃𝗿𝗮𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 ! Quand Dembélé dit ‘on s’en fout’, 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱… pic.twitter.com/4Z1rjBk9bF — BeFootball (@_BeFootball) July 8, 2024

« Les joueurs, quand Dembélé dit ça, est-ce qu’il se rend quand même compte que les mecs qui le payent ou qu’une partie de son salaire est payé par les cons comme nous qui regardons les matchs. Et donc il s’en fout de nous si on ne se régale pas. Sauf qu’à force de ne pas te régaler, tu ne les regarde plus les matchs, et tu n’achètes plus la chaîne qui retransmet les matchs, ajoute l’ancien défenseur de l’OM. Il ne faut jamais oublier que ce sport-là est un spectacle aussi. Les spectateurs paient les artistes qui jouent. C’est comme au cinéma. Mon préalable c’était de dire que moi joueur je m’en foutais du style et du machin… Donc tu penses bien que je ne vais pas donner des leçons aux gamins d’aujourd’hui qui sont contents de gagner et qui s’en foutent. Je dis juste que dans le discours, tu ne peux pas dire que l’on s’en fout. Dans ce débat, et ce serait bien que l’UEFA et la FIFA l’aient à un moment donné. Je ne peux pas croire que l’Angleterre puisse être aussi mauvaise avec les joueurs qui composent cette équipe. On ne peut pas demander aux joueurs de faire de plus en plus de matchs de très haut niveau. Parce que ce sont des matchs de très haut niveau la Ligue des champions… et s’étonner à la fin de la saison que les attaquants ne marquent plus. Mais quand il faut faire des différences, avec le jus que tu n’as plus, eh bien ça donne une équipe de France qui n’est pas capable de mettre un but dans le jeu. »