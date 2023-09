Europa League : Gros groupe pour l’OM, le tirage complet !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se retrouve dans le groupe B avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athenes ! Voici le tirage au sort complet des 8 groupes de cette Ligue Europa.

Groupe A: West Ham, Olympiacos, Fribourg, Backa Topola

Groupe B: Ajax, Olympique de Marseille, Brighton, AEK Athenes

Groupe C: Rangers, Betis, Sparta Prague, Limassol

Groupe D: Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Rackow

Groupe E: Liverpool, Lask, Union St Gilloise, Toulouse

Groupe F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa, Panathinaikos

Groupe G: AS Roma, Slavia Prague, Sheriff Tiraspol, Servette

Groupe H: Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

L’OM a été incorporé dans le groupe B avec le chapeau 1 l’Ajax Amsterdam, le chapeau 2 Brighton et le chapeau 3 l’AEK Athènes. Un groupe relevé avec notamment Brighton qui est surement l’adversaire qui était a éviter dans le chapeau 3.

🇫🇷L’OM se retrouve dans le groupe B avec 🇳🇱 l’Ajax, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Brighton et 🇬🇷 l’AEK Athènes ! — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2023

Il faudra respecter l’Europa League

Une compétition que Longoria veut jouer à fond. «Hier, on était tous supporter de Copenhague. C’est important pour nous d’être dans le chapeau 2. On verra demain avec le tirage. C’est une compétition où l’OM a eu une belle histoire dans les 20 dernières années. On doit respecter l’Europa League.», prévient le président de l’OM.

#Longoria : « Hier, on était tous supporter de Copenhague. C’est important pour nous d’être dans le chapeau 2. On verra demain avec le tirage. C’est une compétition où l’OM a eu une belle histoire dans les 20 dernières années. On doit respecter l’Europa League.» #ConfOM pic.twitter.com/NEQt8UXekZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2023

À LIRE AUSSI : Europa League : Quels adversaires pour l’OM ? Quelles chaines pour le tirage au sort ?