Europa League : Quel Lazio Rome face à l’OM ? L’avis d’un spécialiste…

Une semaine maintenant que l’OM connait ses adversaires en Europa League. Pour rappel, l’OM affrontera le Lokomotiv Moscou, Galatasaray et la Lazio. Après vous avoir présenté le club turc, FCMarseille a contacté Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC Sport, histoire d’en savoir un peu plus sur le club romain.

A quoi ressemble cette Lazio ?

« Il reste encore pas mal d’inconnus parce qu’il y a eu un changement d’entraîneur et ce n’est pas un petit changement. Quand tu passes de Inzaghi à Sarri, tu passes d’un type de football à un autre totalement différent. Ça avait très bien marché avec Simone Inzaghi mais quand t’as pris des habitudes aussi marquantes, qui sont maintenant ancrées dans l’effectif depuis cinq saisons, évidemment quand Sarri arrive et qu’il a une tout autre façon de voir le football, c’est évidemment un besoin d’adaptation qui est obligatoire. Cette équipe-là jouait en 3-5-2 avec Simone Inzaghi. Elle est passée en 4-3-3 avec Sarri. Par contre, ce qui est certain, c’est qu’ils ont amélioré leur recrutement en augmentant le nombre de joueurs pouvant être décisifs. Parce qu’ils ont pris Pedro, un échec à la Roma, qui retrouve Sarri qu’il a connu à Chelsea je pense que ça peut être intéressant. Felipe Anderson revient après son expérience à West Ham et sur les deux premières journées il fait vraiment un bon boulot. Donc tu as Felipe Anderson qui arrive, t’as Pedro qui arrive, t’as toujours Immobile, alors certes t’as perdu Correa qui est parti à l’Inter mais t’as toujours Milinkovic Savic, Luis Alberto, apparemment là ils n’étaient pas loin de faire signer Zaccagni, le milieu offensif de l’Hellas Vérone qui est un super joueur (Le joueur a bien été prêté à la Lazio). Donc ça fait quand même beaucoup de milieux de terrain hyper techniques qui peuvent marquer, faire marquer et des attaquants qui peuvent marquer ou faire marquer. Après, il y a toujours en défense quelques incertitudes à mon avis. » Johann Crochet – Source Football Club de Marseille

Sarri et la Lazio… ça fonctionne ?

« Sur les matches amicaux, il y a eu quelques difficultés, notamment avec des équipes qui défendaient bas. Il y a des matchs contre des D3 ou des D2 où ça été très très compliqué, il y a eu d’ailleurs les premières critiques qui commençaient à tomber. Et puis en fait, sur le début de saison, ils ont eu la chance de commencer soft entre guillemet par Empoli et la Spezia. Surtout Empoli qui est une équipe qui joue beaucoup. Et, d’ailleurs, ça commençait à parler du « Sarri ball », la fameuse expression du Naples de Sarri où ça jouait super bien au ballon. Sauf que pour l’instant on ne voit pas ça et c’est tout à fait normal. Tu ne changes pas une équipe aussi radicalement aussi rapidement. Et puis Sarri, il y a beaucoup de personnes qui ont encore en tête ce qu’il a fait à Naples mais ensuite à Chelsea et à la Juve, on n’a pas vu le même Sarri. C’est-à-dire qu’on avait un Sarri qui était beaucoup plus dans l’adaptation aux joueurs qu’il avait, beaucoup moins dogmatique sur le jeu que son équipe devait produire. C’était peut-être aussi parce qu’à Chelsea et à la Juve il y avait de vraies grosses stars. Là, à la Lazio, même s’il y a de très très bons joueurs, il n’y a pas d’immenses stars donc peut-être que ça correspond aussi plus au caractère de Sarri et à une certaine manière de modeler son équipe sans avoir à faire à des égos trop importants. » Johann Crochet – Source Football Club de Marseille

Quel début de saison ?

« Sur les deux premières journées ils ont marqué neuf buts donc tu te dis « waw Sarri ball exceptionnel ». Sauf qu’en fait, à Empoli, je ne vais pas dire que la victoire 3-1 est bien payée mais Empoli est une équipe qui joue vraiment beaucoup au ballon, c’est un peu Sassuolo : ça joue vraiment au ballon, ils ont plein de jeunes, ça court partout, beaucoup de mouvement, techniquement c’est très bon donc ils laissent des espaces. Et comme tu as des Immobile des Pedro qui vont assez vite et puis des joueurs avec la vista de Milinkovic-Savic, de Luis Alberto voire de Felipe Anderson, qui est une bonne recrue pas chère, ils arrivaient à piquer parfois sur transition. Tout comme la Spezia s’est faite piquer plusieurs fois sur transition, ce dimanche. Jusqu’à la 45ème minute il y avait 2-1 pour la Lazio mais c’était vraiment équilibré, la Spezia avait eu pas mal d’occasions mais en fait la Spezia a fait tout ce qu’il ne faut pas faire. C’est-à-dire, 45+1 ils concèdent un pénalty, le gardien l’arrête, c’est l’euphorie mais sur le corner qui suit la Lazio marque donc à 45+2. 47ème, retour des vestiaires, la Lazio remarque. Donc on dit qu’il ne faut jamais prendre de buts avant ou après la mi-temps, eh bien ils font la totale. 54ème la Spezia prend un rouge. Donc à partir de là ça a déroulé de fou. Ça a permis à la Lazio de commencer assez sereinement donc il faudra voir après contre les grosses équipes. » Johann Crochet – Source Football Club de Marseille

Le groupe d’Europa League, l’OM

« La Lazio favorite avec l’OM. Après, en Italie, on craint toujours un peu les déplacements en Turquie parce qu’on a des souvenirs de déplacements pas très heureux pour les équipes italiennes. Mais, honnêtement, quand on a vu Sarri jouer l’Europa League avec Chelsea où il l’avait joué à fond puisqu’ils l’ont gagnée, il y aussi le côté « ouais ça ne va pas faire comme de trop nombreuses fois en Italie l’entraîneur rien à foutre de l’Europa League, il va se concentrer sur le championnat ». Il y a ce côté un peu rassurant en disant « ouais Sarri il l’a gagnée avec Chelsea ». Mais, oui, la Lazio et l’OM sont clairement favorites de ce groupe-là parce que Galatasaray c’est quand même moins fort qu’à une période, Lokomotiv Moscou, ce n’est pas l’équipe que je connais le mieux dans ce groupe, mais je n’ai pas l’impression qu’en Russie ça fait des performances incroyables. Mais clairement je ne dis pas qu’ils mettent la Lazio largement au-dessus de l’OM, ce n’est pas le cas, mais dans le tirage, la Lazio et l’OM sont clairement au-dessus des autres. C’est un peu le groupe des ambiances. Alors le Lokomotiv ce n’est pas forcément le plus costaud de Moscou. Je sais que le Saprtak c’est très très costaud en termes d’ambiance. Mais malgré tout, des soirées européennes au Lokomotiv il n’y en a pas eu énormément non plus récemment donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. » Johann Crochet – Source Football Club de Marseille