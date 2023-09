Ex OM : A quand le retour de Mendy sur les terrains ?

Benjamin Mendy (29 ans) pourrait disputer son premier de Ligue 1 avec Lorient, demain contre l’AS Monaco. Le latéral, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs femmes, puis innocenté, n’a plus disputé un match depuis le 15 août 2021.

Arrivé libre de tout contrat au FC Lorient, durant le dernier mercato d’été, Benjamin Mendy pourrait retrouver les terrains demain contre l’AS Monaco. Le champion du monde 2018, n’a pas plus disputé une rencontre depuis le 15 août 2021. C’était avec Manchester City, contre Tottenham. Mis en examen, jugé et incarcéré provisoirement pour viol et agressions sexuelles sur plusieurs femmes. Manchester City avait décidé de rompre son contrat. Le 14 juillet dernier, après deux ans de procès, Benjamin Mendy a été reconnu non coupable des accusations contre lui.

🚨⚽️ Benjamin Mendy devrait retrouver le chemin des terrains ce week-end avec Lorient !⚽️ Mbappé, Pogba, Vinicius, Guardiola, Depay et Ferdinand le soutiennent pour ce retour !⚽️ Vous pensez qu’il retrouvera son niveau ?🤔 ABONNE TOI pour ne rien rater de l’actu ⚽️FOOT… pic.twitter.com/zmA0VwKImV — Alertes Infos Sports ⚽🏀🥊 (@AlerteInfoSport) September 15, 2023

Mendy peut-être dans le groupe

« Est-ce qu’il sera dans le groupe ce week-end ? C’est possible, a répondu Régis le Bris, coach du FC Lorient durant une conférence de presse hier. Il est dans de bonnes conditions, mais ne devrait pas être titulaire. On en est à huit semaines et trois jours de préparation. Mendy a franchi les différentes étapes de construction. Il a fallu reconstruire les fondamentaux cardio et musculaires. Il y a eu des séances progressives avec le groupe aujourd’hui complètes puis des grands jeux. C’est-à-dire 11 contre 11 dans des circonstances de match de compétition. »

Aujourd’hui cette affaire est classée

« Il faut accepter que les gens s’expriment, a poursuivit Régis le Bris. Si les opinions sont exprimées de manière licite, c’est leur droit. Et nous, on doit jouer au football. Je n’ai pas de problème avec ça. Aujourd’hui l‘affaire est classée. On a envie de se concentrer sur le football. »