Mercato ex OM : Coup de tonnerre, Benjamin Mendy revient en Ligue 1 !

Coup de tonnerre sur le monde du football, Benjamin Mendy vient de trouver un nouveau club, le FC Lorient !

Tout juste innocenté de ses accusations de viols par la justice anglaise, Benjamin Mendy rebondit déjà. L’ancien latéral gauche olympien a rejoint gratuitement le FC Lorient. Mendy a signé avec les Merlus un contrat de deux ans et espère se relancer en Ligue 1 après deux ans, loin des terrains. En Bretagne, l’ancien international français portera le numéro 5.

Après le HAC, l’OM et l’AS Monaco, le champion du monde va donc découvrir avec Lorient, son quatrième club en France.

Benjamin Mendy makes his return to football by signing as new Ligue1 side Lorient player, done deal 🚨🟠

Mendy signs until June 2025 as new Lorient left back after he was found not guilty by Chester Crown Court. pic.twitter.com/9bkWiiQ4iZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023