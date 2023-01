Ex OM: Abdennour décisif face à Monaco !

Enorme flop passé par l’OM sous Jacques Henri Eyraud, Aymen Abdennour est revenu en France cet été. Après des aventures à l’étranger, le Tunisien s’est engagé à Rodez cet été…

Pour son deuxième match avec le pensionnaire de Ligue 2, dû à une multitude de blessures, Abdennour a permis à Rodez de créer l’exploit à Monaco et de qualifier en 16e de finale de Coupe de France. Il a égalisé puis inscrit son pénalty lors de la séance de tir au but, face à son ancien club. Il a d’ailleurs contrôlé sa joie lors de sa réalisation…

Un trio de choc pour détruire les finances d’un club de foot

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Proposé et supervisé en Premier League, le montant de transfert de Caleta Car serait trop faible ?

« Mitroglou, Sertic et Abdennour ont une note identique, ce sont des notes symboliques. Je voulais me baser sur quelque chose d’un peu plus concret. Mitroglou/ Sertic /Abdennour, la Trinité du desastre du recrutement marseillais. C’est vraiment trois mecs qui partagent des choses ensembles. Mitroglou et Abdennour arrivent au même moment, au mercato estival 2017 au tout dernier moment, des panics Buy. Abdennour et Sertic, leur particularité c’est que l’OM les a payé un an pour jouer zéro minute. Abdennour avait un gros salaire, et il a joué zéro minute. Sertic aussi est arrivé au dernier moment de mercato, mais il a servi a rien du tout avec moins de 1000 minutes joués. C’est vraiment un trio de choc pour détruire les finances d’un club de football. » Mourad Aerts – Source : DFM (04/06/2020)