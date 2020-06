Mercato OM : Proposé et supervisé en Premier League, le montant de transfert de Caleta Car serait trop faible ?

Duje Caleta Car est une des valeurs importantes de l’effectif olympien. Cependant, selon l’Equipe un transfert cet été ne serait pas assez élevé pour convaincre l’OM…

C’est l’une des réussite du mercato de l’ère Garcia. malgré une saison raté sur les ordres de l’actuel coach de Lyon, Duje Caleta Car s’est installé en défense central et a donné sa pleine mesure avec Villas-Boas. L’international croate a le profil idoine pour la Premier League (Grand, solide, bonne relance…). Il aurait d’ailleurs été proposé via Paul Aldridge et donc supervisé à plusieurs reprises. Cependant, selon l’Equipe, le mercato estival d’après Covid ne devrait pas permettre à l’OM de faire une grosse plus-value pour un joueur recruté pour un joli chèque de 19M€ il y a deux ans…

De plus, André Villas-Boas aurait reçu des garanties sur son effectif et un joueur comme DCC ferait partie des éléments à retenir. A suivre…

UN PROFIL À LA RAPHAËL VARANE — BOSQUIER

« Je le trouve très bon. Il a bien remonté la pente et a réussi à reprendre confiance. Au début, il semblait lourd et il devait aussi digérer le prix de son transfert. Là, il est solide et surtout complémentaire de Kamara. Je lui trouve un profil à la Raphaël Varane car ses interventions sont souvent très propres. Et que dire de ses relances ? Ce n’est pas donné à tout le monde de faire des transversales de 40 m pied gauche ou pied droit ! », Bernard Bosquier – La Provence