Ex OM : Adil Rami dézingue Eyraud : « Aujourd’hui l’équipe reflète la direction, c’est une grande catastrophe »

Adil Rami ne s’est pas montré très tendre envers son ancien club dans l’émission « Top of the Foot » sur RMC. Il a notamment taclé la gestion du président Jacques-Henri Eyraud.

Nouveau consultant de l’émission « Top of the Foot » sur RMC, Adil Rami s’est lâché ce mercredi au lendemain de la défaite de l’OM contre Porto (3-0) en Ligue des champions. L’ancien international français passé au club entre 2017 et 2019 n’a pas hésité a pointé du doigt l’actuel la gestion du président Jacques-Henri Eyraud.

J’ai un problème avec le club

« J’ai un problème avec le club. Lorsque l’on regarde le match d’hier, on sent les joueurs impuissants. On ne peut pas s’en prendre aux joueurs, ni à l’entraîneur. Mais quand tu vois un club comme l’Olympique de Marseille, et qu’il y a un président qui ne connaît pas le football, tu as l’impression que c’est du business. Tu ne sais ni recruter, ni savoir récupérer des joueurs libres, ni même en prêt. Tu rêves de Ligue des Champions pendant des années, et quand tu y arrives, tu ne fais pas le recrutement qu’il faut et tu ne les fais même pas joués. C’est un truc que je ne comprends pas, c’est un truc de dingue. Dans le monde du football il faut être passionné, aimé le football, aimé l’Olympique de Marseille. Tous les anciens présidents qui étaient à Marseille et qui ont aimé le football ça s’est vu sur le terrain. Aujourd’hui l’équipe reflète la direction, c’est une grande catastrophe. Quand je vois le match hier, il n’y a pas d’âme, il n’y a rien et à l’image de son président. Je ne vois pas de projet, tu vas en Ligue des Champions pour quoi faire ? Quelle est l’harmonie de l’équipe aujourd’hui ? Hier je n’ai pas vu de philosophie de jeu… »

Adil Rami – Source : RMC (04/11/2020)