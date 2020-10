Mercato OM : Les trois attaquants qu’Adil Rami avait conseillé à Eyraud

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, Adil Rami a donné son sentiment sur le fameux Champions Project de Frank McCourt. Il évoque notamment les erreurs de recrutement au poste d’attaquant.

Adil Rami a accordé une interview au quotidien régional La Provence ce Lundi 18 octobre 2020. L’ancien défenseur de l’OM donne son sentiment sur le Projet McCourt dont il a fait partie. Il révèle avoir conseillé plusieurs attaquants à Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier l’a pas écouté.

je lui avais dit de regarder tel ou tel joueur

« Je suis déçu. Au final, on est en Ligue des champions. Je parle en tant que supporter. Mais quand tu proposes quelque chose comme ça et que tu ne fais pas un mercato très intelligent, que tu ne prends pas un attaquant tueur… À l’époque, j’étais allé voir le président et je lui avais dit de regarder tel ou tel joueur, comme le jeune (Marcus) Thuram, un crack, ou (Yussuf) Poulsen, qui pouvait nous faire du bien parce qu’il était grand et athlétique. Mais, non… Quand je vois qu’aujourd’hui Vedat Muriqi est parti de Fenerbahçe pour aller à la Lazio… Je ne sais pas ce qu’on fout. J’espère que le Brésilien qu’ils ont pris (Luis Henrique) est bon. Je n’ai rien contre Benedetto mais il faut toujours des joueurs de différentes caractéristiques pour pouvoir aller plus haut. Pour le moment, on n’a pas encore ça. » Adil Rami – Source : La Provence