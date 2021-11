Ex OM : Adil Rami donne les raisons de son retour en France !

Après être passé par le LOSC et l’OM en Ligue 1, Adil Rami a choisi de revenir en France, à l’ESTAC. Le défenseur s’est exprimé au Parisien sur son retour dans notre championnat.

L’Olympique de Marseille a recruté Adil Rami lorsqu’il était au FC Séville. Le défenseur français a livré de bonnes performances et a permis au club d’atteindre la finale de l’Europa League en 2018 sous les ordres de Rudi Garcia.

j’en avais un peu marre de toujours me concentrer pour trouver le mot juste dans une autre langue — Rami

Interrogé par Le Parisien sur son retour en Ligue 1 et en France, l’international français a livré les raisons qui l’ont poussé à quitter l’étranger…

« Je n’ai peur de rien. Je fracasse les cases dans lesquelles on essaye de me mettre ! Je savais que si je retrouvais une famille avec des coéquipiers, ça fonctionnerait. Et reparler français aussi m’intéressait. J’ai passé plus de la moitié de ma carrière à l’étranger et j’en avais un peu marre de toujours me concentrer pour trouver le mot juste dans une autre langue. À la fin, j’étais aussi traducteur, puisque je parle très bien quatre langues. Mais bon, c’est aussi une fierté pour moi qui était nul à l’école. Qui aurait cru qu’un type comme moi, qui aurait dû être jardinier, en arriverait là ! » Adil Rami – Source : Le Parisien (19/11/21)