Romain Molina annonce une affaire type « OM – VA » du côté du PSG

Lors d’un live organisé sur Twitter ce jeudi soir, le journaliste Romain Molina s’est livré à quelques commentaires sur la situation du PSG en interne. Selon lui, des affaires du type « OM-VA » pourraient bien voir le jour prochainement.

Le journaliste Romain Molina a organisé un Space sur Twitter qui a fait grand bruit. Ce dernier a ainsi réuni plus de 70 000 personnes en simultané. un record en France. Le journaliste indépendant en a profité pour révéler que des dossiers « du type OM-VA » pourraient bien voir le jour prochainement du côté du Paris Saint Germain. Il s’est ainsi épanché sur le la gestion des dirigeants du club parisien et de leur entourage.

Il y a eu l’affaire OM-VA, il y aura d’autres affaires similaires liées à tout ça — Molina

A LIRE AUSSI : Vente OM – Vezirian : « J’ai des preuves »

« Le PSG c’est la débandade en interne, c’est « burn out » sur « burn out ». Tous les gars de Nasser sont en train de se barrer sur des histoires inimaginables. On pourrait faire un sitcom sur Nasser. Quand j’aurai le temps je ferai un livre sur Nasser et tous les gars qui gravitent autour. Il y a plein de gens qui gravitent autour du PSG en général, des politiciens, chefs d’entreprise, des influenceurs, des bandits… C’est un monde parallèle. Là le nouveau gars à la monde pour faire des rendez-vous, c’est un loueur de voiture… Et Leonardo qui est haï par tout le monde. Le club est en train de péricliter en interne. Depuis janvier il y a eu 100 départs quand même… Et j’annonce, documents à l’appuie, il y a eu l’affaire OM-VA, il y aura d’autres affaires similaires liées à tout ça. J’en parlerai dans un livre » Romain Molina – Source : Twitter

Romain Molina sur les relations sulfureuses ou corruptives entre des personnes importantes et/ou politiques en France et le PSG (1/2) pic.twitter.com/2vInPhyhuC — Captain Marseillais (@BisCaptain) November 19, 2021

A lire aussi : Vente OM : Molina livre quelques détails sur l’Arabie Saoudite et Bin Talal !

Merci à tous pour le soutien, vraiment.

En route pour les prochains dossiers… Keep the faith ! — Romain Molina (@Romain_Molina) November 18, 2021

Les burn-out s’enchaîneraient au PSG, plus de 100 employés ont quitté le club depuis le début d’année. Leonardo serait détesté par plus d’un à cause de son attitude. Le PSG serait concerné dans une affaire similaire à celle de « VA-OM » (corruption). — Conflits France (@ConflitsFrance) November 18, 2021