Ex OM : Adil Rami raconte comment il a failli arrêter le foot !

Ancien défenseur de l’OM, Adil Rami évolue aujourd’hui à Troyes. Mais l’international français aurait pu mettre un terme à sa carrière pour se diriger vers la télévision américaine.

S’il fait aujourd’hui le bonheur de Troyes, la carrière d’Adil Rami aurait pu s’arrêter là. En effet, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a avoué dans l’émission « Le QG » avoir été contacté et tenté par la célèbre émission de séduction américaine « Le Bachelor ». Après un passage à Boavista la saison dernière, Adil Rami aura donc préféré connaître un nouveau challenge dans le championnat de France.

Je me demandais si je n’allais pas arrêter le football – Adil Rami

« En décembre, je me demandais si je n’allais pas arrêter le football. Le mec m’appelle il me dit ‘j’ai un truc à te proposer’. Il ne me dit pas quoi. Brun ténébreux, lumières, dents blanches. Je vois du monde. On me dit: tu as été choisi, on aimerait le faire avec toi. On est en train de faire un casting pour le Bachelor américain. Je commence à paniquer, je me dis que mon anglais n’est pas parfait ». Mais son interlocuteur a rapidement chassé ses doutes: « tu as le temps de prendre des cours d’anglais, on va te mettre un faux nom quand tu vas rencontrer les filles en Facetime. Après on a refait un (entretien) avec un autre casteur. Il me dit ‘c’est bon’. J’ai dit ‘ok, je suis chaud’. Tu dois choisir, ils te demandent une tranche d’âge. J’ai dit 18-80. J’allais venir pour m’investir aux Etats-Unis pour vivre un ‘American Dream’. J’allais dire aux filles que je suis mécanicien, qu’il faut que je trouve une femme bien, patati, patata… À la fin, ils allaient montrer qui j’étais ». Ma soeur m’a dit: « je sais que tu veux le faire mais on ne va pas faire ça’. Je voulais m’amuser. » Adil Rami – Source : Le QG (17/12/2021)