Ex OM : Adil Rami se paye Jacques Henri Eyraud

Dans un entretien accordé au Figaro, Adil Rami s’est exprimé sur son licenciement de l’Olympique de Marseille. Il a notamment égratigné le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud.

Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo — Rami

«J’adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Il m’a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM. On pense que c’est à cause de « Fort Boyard » (il avait participé à l’émission sans l’accord du club), mais ça n’a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité. Je suis en procès avec eux, j’ai été viré injustement et la justice fera son travail,» Adil Rami – Source : Le Figaro