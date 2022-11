Ex-OM : Aidé par les frères Ayew, le Ghana se relance !

Au terme d’un match complètement fou, le Ghana s’est relancé cet après-midi contre la Corée du Sud et prend la deuxième place du groupe H, juste derrière le Portugal.

La Corée du Sud d’Heung-Min Son s’est réveillée trop tard contre le Ghana. Les coréens sont contraints à la victoire pour leur dernier match et devront prier pour une défaite de l’Urguay ce soir contre le Portugal.

Buteur face au Portugal lors du premier match, André Ayew est accompagné de son frère Jordan pour cette rencontre face à la Corée du Sud.

C’est à la 24ème minute que les ghanéens trouvent la faille lors d’un coup-franc éloigné : un long centre réceptionné par André Ayew, et repris par Mohammed Salisu après un petit cafouillage. Dix minutes plus tard, c’est Jordan Ayew qui envoie un joli centre en surface pour offrir à Mohammed Kudus un but de la tête.

Les coréens sont assommés, mais il suffira de quatre minutes pour que le match change du tout au tout : grâce à un doublé de Cho Gue-sung (58′, 61′), la Corée du Sud peut continuer à croire à une victoire. Un deuxième but de Mohammed Kudus permettra au Ghana de repasser devant.

La fin du match est ouverte et les deux équipes se partagent les actions, mais les frères Ayew auront joué un grand rôle dans la victoire 3-2 de leur sélection.

🇬🇭Jordan Ayew created the most chances by a Black Stars player vs South Korea (2).

He also won the most tackles in the game (3).

Give Jordan Ayew his flowers 🌹💐 pic.twitter.com/sGRzqA7UVW

— Yaw Ampofo Jr (@Yaw_Ampofo_) November 28, 2022