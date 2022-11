Internationaux OM : Le Cameroun (Simon et 4 ex joueur de l’OM) retourne le match

Battus 1-0 par la Suisse lors de la première journée, les camerounais ont réussi à arracher le nul (3-3) face à la Serbie et devront battre le Brésil pour se qualifier en phases finales.

Tous les deux derniers du groupe G, la Serbie et le Cameroun se sont quittés sur un match nul qui n’a pas vraiment chamboulé le classement des deux équipes.

Un marseillais et trois anciens

Deux anciens joueurs marseillais ont été titularisés : le défenseur central Nicolas N’Koulou, auteur de la passe décisive sur le premier but de la rencontre à la 29ème minute ainsi que le milieu André Zambo-Anguissa, considéré comme l’un des meneurs des Lions Indomptables.

Avec l’absence d’André Onana à cause d’un désaccord sur son style de jeu, il y avait un espoir pour que le troisième gardien olympien, Simon Ngapadouetnbu réussisse à gratter quelques minutes de jeu. Seulement, le portier de 19 ans est aussi troisième gardien en sélection et c’est Devis Epassy qui lui a été préféré.

Olivier Ntcham, qui a fait un passage éclair à l’OM avec seulement quatre matchs disputés, n’a lui non plus pas eu la chance de rentrer sur le terrain contre la Serbie. N’Koudou est lui entré en seconde période.

Un match ouvert

Le match s’est débloqué à la demi-heure de jeu sur une déviation de Nicolas N’Koulou pour Jean-Charles Castelletto, bien placé au second poteau. Les camerounais ont explosé de joie à l’idée de mettre fin à leur série de 8 défaites en Coupe du Monde.

Seulement, les serbes ont profité du temps additionnel de la première mi-temps pour revenir au score grâce à une magnifique tête de Strahinja Pavlovic (45+1′). Ils sont même parvenus à prendre l’avantage quelques minutes plus tard grâce à une frappe à ras de terre de Sergej Milinkovic-Savic (45+3′).

En seconde mi-temps, Aleksandr Mitrovic a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but serbe (55′) au bout d’une très belle action collective. Tout espoir semblait perdu pour les camerounais. Fraîchement entré en jeu, Vincent Aboubakar réussit à mettre à terre un défenseur serbe, lobe le gardien et redonne du courage aux Lions Indomptables (63′). C’est l’attaquant du Bayern Munich Choupo-Moting qui permettra au Cameroun de revenir au score et d’arracher le nul.

