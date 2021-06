Ex OM: Aulas charge de nouveau Rudi Garcia

Fraîchement parti de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia avait lavé son linge sale en public, comme à son habitude. De quoi agacer Jean-Michel Aulas…

Après son départ de Lyon à la fin de la saison, Rudi Garcia n’avait pas perdu de temps pour critiquer son ancien club. Le champion de France 2011 avec le LOSC s’était livré dans les médias, n’hésitant pas à mettre quelques tacles aux dirigeants lyonnais.

« Ça s’est bien passé au début. Les choses ont commencé à se gâter sans que je m’en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n’était pas heureux. Il aurait préféré gagner, mais avec ses joueurs. Il fait des choses dans mon dos, parle aux joueurs dans mon dos, laisse certains critiquer le coach comme Jean Lucas. Il a manqué d’objectivité et de traitement équitable. Quand Bruno Guimarães a un peu moins joué, ça a été un souci. J’ai composé avec tout ça. Ça ne met pas de l’harmonie en interne, j’ai beaucoup soutenu Rayan, j’ai beaucoup parlé avec Houssem Aouar. Il fallait garder tout le monde concerné contrairement aux avis trop tranchés de Juni. » Rudi Garcia – Source: L’Equipe (25/05/2021)

Rudi devrait se regarder le nombril– Aulas

« Je ne dirais pas que c’était l’année où mais on avait l’effectif pour être champion. Je n’ai pas apprécié la sortie de Rudi d’ailleurs. On aurait dû avoir un effectif de moins bonne qualité car certains ne sont pas partis alors même qu’ils l’avaient demandé. On avait l’opportunité… Lille a su le faire. Bon, on menait de deux buts juste avant la pause… Rudi devrait se regarder le nombril. » Jean-Michel Aulas— Source: Olympique et LyonnaisCe n’est pas la première fois que Jean-Michel Aulas exprime sa déception vis-à-vis de Rudi Garcia :

« Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi ! » Jean-Michel Aulas – Source: Twitter (25/05/2021)