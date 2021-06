Mercato OM: Lyon prêt a chiper une piste de Longoria ?

Les noms se multiplient pour le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Souhaitant quitter Sassuolo, Jérémie Boga serait une piste de Pablo Longoria dans le secteur offensif. Le natif de Marseille ne manque pas de courtisants, notamment en France, où Lyon serait prêt passer à l’attaque.

L’ancien joueur de l’ASPTT, Jérémie Boga, a la cote en Ligue 1. L’ailier a même déclaré, qu’il allait quitter le club italien : « On a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier » . L’OM et Lyon seraient séduits par le profil du joueur de Sassuolo. Et ce sont les Lyonnais qui tiendraient la corde, à en croire les informations du média Le 10 Sport, ils devraient formuler une première offre afin de s’attacher les services.

Jérémie Boga d’accord pour rejoindre Lyon

Le nouvel entraineur de Lyon, Peter Bosz aurait validé cette piste. De son côté, Jérémie Boga serait chaud de s’engager avec les Gones, lui qui veut jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Quant à l’OM, Pablo Longoria était prêt a faire un montage financier pour l’attirer. Foot Mercato nous informait que le président marseillais envisagerait d’intégrer un joueur dans la transaction, Sassuolo réclamerait près de 20 millions d’euros.