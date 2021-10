Ex OM : Avec Bielsa, l’entraînement, « c’était plus dur qu’un match » !

Interrogé par RMC Sport, Baptiste Aloé s’est exprimé sur le management de Marcelo Bielsa lorsqu’il était à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a connu une saison 2014/2015 d’exception avec Marcelo Bielsa. Lors de son passage à l’OM, le coach argentin a lancé Baptiste Aloé, défenseur central formé au club.

C’était très dur, mais c’était moteur — Aloé

Ce dimanche, l’actuel joueur libre depuis son départ du FC Arouca en seconde division portugaise a été interrogé par RMC Sport sur sa saison avec El Loco.

« La semaine, on ne faisait que des exercices de passes, de la tactique, de la technique, et une seule fois, sur cette semaine, on faisait du jeu. C’était deux fois 25 minutes. Un entraîneur classique va faire du jeu tous les deux jours, en moyenne, ou de la possession mais là, on ne faisait même pas ça. En revanche, ce jeu hebdomadaire était d’une intensité. C’était plus dur qu’un match. Je me souviens que la première fois, à la fin de l’entraînement, j’ai eu un petit déclic et je me suis dit: « Si je n’y arrive pas, je ne pourrai jamais jouer dans cette équipe. Il faut que je travaille plus, encore plus fort pour qu’il puisse me regarder et m’intégrer. » A l’époque, je devais prendre au marquage individuel un joueur et il allait dans tous les sens. C’était très dur, mais c’était moteur. » Baptiste Aloé – Source : RMC (10/10/21)