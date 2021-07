Mercato ex OM: Ayew opte pour un gros contrat au Qatar…

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Andre Ayew a quitté Swansea en fin de contrat. Il va désormais s’engager libre en faveur d’un club Qatari…

L’ancien olympien avait décidé de ne pas prolonger son contrat d’un an à Swansea, malgré la proposition des britanniques. D’après les informations du Quotidien du Sport, André Ayew avait suscité une approche de l’Olympique de Marseille, sur la demande de Jorge Sampaoli qui appréciait fortement le profil du Ghanéen, capable de jouer à tous les postes sur le front de l’attaque. Il rejoint finalement Al Saad, club entrainé par la légende Xavi.

#AlSadd have reached an agreement to sign Ghanaian star Andre Ayew. The player will arrive in Doha in the morning to complete the routine procedures, followed by the signing of the contract and the official announcement#AlwaysAlSadd@AyewAndrepic.twitter.com/1hr7GLECQQ

— 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 21, 2021