Ex OM : Azpilicueta n’a pas oublié le Vélodrome !

Dans une interview accordée à BeIN Sports, César Azpilicueta est revenu sur ses nombreux souvenirs lorsqu’il évoluait avec l’Olympique de Marseille.

Le capitaine de Chelsea a accordé ce jeudi un entretien à Bein Sport dans lequel il est revenu sur son passage court mais intense à l’Olympique de Marseille. Malgré seulement 68 matchs joués avec le club phocéen, le défenseur espagnol a laissé un très bon souvenir à Marseille. César Azpilicueta a révélé le stade avec la meilleure ambiance de France : « Il faut vraiment poser la question ? Question facile, réponse facile : l’ambiance du Vélodrome ! Parfois, on ne gagnait pas, ou c’était difficile pour nous, mais l’ambiance était incroyable, avec les supporters qui nous soutenaient dès l’échauffement. C’est la meilleure ambiance du championnat sans aucun doute ! »

Marseille n’a pas d’équivalent en France

Gilbert Brisbois estime que l’ambiance marseillaise ne se retrouve nulle part ailleurs : « On n’insiste peut-être pas assez sur le public marseillais. On connait tous les stades de Ligue 1. En termes de ferveur, Marseille est numéro un. Il y a beaucoup d’ambiance à Lens, Saint-Étienne n’est pas là cette année mais il n’y a pas d’équivalent. Il n’y a aucun club de Ligue 1 qui a une ambiance comme à Marseille. On ne parle même plus du Parc des Princes. » Stéphane Guy a lui aussi loué la ferveur et le soutien des supporters marseillais : « Ce qui s’est passé au moment où Auxerre marque le but, c’est ça qu’on attend d’un stade de foot. La réaction des supporters est magique. Elle donne un supplément d’âme et de courage aux joueurs. »