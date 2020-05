Ex OM: Balotelli fait la paix avec Chiellini !

L’ancien buteur italien de l’OM évolue désormais à Brescia en Série A. L’attaquant a eu un « clash » avec le défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini, mais les deux hommes viennent de se réconcilier…

« Une personne négative? Il a pu l’être dans certaines situations » avait déclaré Giorgio Chellini vis-à-vis de Mario Balotelli. Ce dernier avait répliqué « Tu a eu de nombreuses occasions de te comporter comme un vrai homme, mais tu ne l’as pas fait ».

Pour enterrer la hache de guerre, l’ancien attaquant de l’OM a envoyé un maillot au turinois, qui a fortement apprécié le geste :

Je te souhaite le meilleur– Chiellini

« Mario, je ne savais pas si je devais mettre ça dans le livre, mais ne pas en parler me semblait un peu hypocrite. Il y a eu des désaccords entre nous. Je suis désolé, mais je devais en parler, Mario, je t’aurais écrit dans quelques temps. Je te le dirai en personne plus tard. J’ai beaucoup appris de mes erreurs, et je continue de le faire, chaque jour qui passe. Je te souhaite le meilleur et j’espère te voir bientôt sur le terrain. » Giorgio Chellini— Source: RMC Sport