OM: « Je ne sais pas si on rejouera en 2020 » prévient un président de L1 !

La LFP a décidé de stopper le championnat et de reprendre la saison suivante vers Août-Septembre. Mais pour le président de Saint-Etienne Bernard Caïazzo, rien n’est sûr concernant une reprise du football en 2020…

Le président de l’AS Saint-Etienne s’est confié au journal Le Progrès. Dans cette interview, il s’est montré méfiant et a évoqué une possible reprise du championnat à huis-clos. Il est même allé plus loin en évoquant une possible reprise de football que l’année prochaine, en 2021…

Même le meilleur scientifique ne peut pas l’assurer– Caïazzo

A lire aussi : Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

« Je ne peux pas savoir si on va rejouer au football en 2020, je ne veux pas faire de pari là-dessus. Cela ne sert à rien de fixer des échéances. Même le meilleur scientifique du monde ne peut pas l’assurer. Nous sommes donc obligés de faire un pilotage à vue. Je ne sais pas non plus si on rejouera en 2020 avec du public. Un spectacle de sport sans public, c’est quelque chose de dévastateur. Le sport, c’est de l’émotion. Où sont les émotions, le plaisir s’il n’y a pas de communion avec le public » Bernard Caïazzo– source: RMC Sport