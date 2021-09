Ex OM: Balotelli marque un bijou et chambre l’entraîneur adverse !

Alors qu’il n’a pas été conservé par Monza, après avoir échoué dans l’objectif d’accession en Serie A, Balotelli se relance en Turquie, avec l’Adana Demirspor…

Mario Balotelli était arrivé en fin de contrat avec Monza à la fin de la saison dernière. Le club transalpin présidé par Berlusconi, avait décidé de ne pas le prolonger. Auteur de seulement 14 matchs, il a marqué six buts, pas suffisant pour convaincre les dirigeants de l’écurie de Silvio Berlusconi. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, a donc rebondit du côté de la Turquie, dans le club de Adana Demirspor, récemment promu en Süper Lig.

Après avoir marqué d’une frappe splendide, Mario Balotelli a célébré son but en approchant le coach du Besiktas, en pointant ses doigts vers ses tempes. En effet Sergen Yalcin, avait déclaré dans le passé que l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille n’avait pas de cerveau. L’Italien est rancunier…

[🎥 VIDEO – BUT] 🇹🇷 #SuperLig

🇮🇹 Et le deuxième but en trois jours pour Mario Balotelli avec l’Adana Demirspor !

🔥 Quelle frappe de Super Mario ! pic.twitter.com/mPXYo1axXK

