Les spécialistes ne cessent de faire des éloges sur l’équipe de Jorge Sampaoli. Deuxième du championnat, elle impressionne par la qualité de son jeu…

Avec un système de jeu ambitieux, Jorge Sampaoli est en train de mettre tout le monde d’accord. En plus de proposer un football spectaculaire, les résultats suivent avec une belle deuxième place à la clé, avant de se déplacer ce soir à Angers. Si le PSG a remporté tous ses matchs depuis le début de la saison, et se classe leader du championnat, c’est l’Olympique de Marseille qui impressionne le plus Mickaël Madar, ancien buteur parisien.

Je ne me suis jamais embêté devant l’OM– Madar

« C’est l’équipe qui m’a le plus impressionné par rapport au changement de jeu par rapport à la saison dernière. Ce n’est plus les mêmes joueurs mais bon j’ai regardé tous les matchs de l’OM et je ne me suis jamais embêté. C’est toujours des bons matchs, ils ne sont jamais en difficulté et ne baissent jamais le rythme. Marseille c’est l’équipe qui m’impressionne le plus depuis le début du championnat » Mickaël Madar— Source: Canal +