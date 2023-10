Ex OM : Balotelli ne signerait au PSG qu’à une seule condition !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille même pour peu de temps, Mario Balotelli garde sa fidélité face au rival parisien… A une condition près !

Mario Balotelli n’a pas eu la fin de carrière qui lui était prédit lorsqu’il a débuté dans le monde du football. L’international italien a payé son manque de sérieux et retrouve désormais du temps de jeu dans le championnat turc à Adana Demirspor où il fait les beaux jours de son club. Lors de la dernière rencontre, il a marqué un doublé avec un certain Yusuf Sari, ancien joueur de l’OM parmi les titulaires.

Avant de rejoindre le club turc, Super Mario a évolué en Ligue 1 avec l’OGC Nice mais aussi à l’Olympique de Marseille. Interrogé par TV Play, l’attaquant italien affirme qu’en ayant joué à l’OM, il s’interdirait de rejoindre le PSG… Sauf contre un énorme salaire !

« Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG. S’ils me proposent 10 millions ? À 10 millions oui… Même si l’équipe d’Enock (son frère) m’appelle et me donne 10 millions, j’irai jouer avec mon frère. J’ai du respect pour eux, mais les pauvres ont Enock pour marquer des buts contre leur camp »

🇫🇷 Balotelli: “What if PSG call me? No chance. No way — as I used to play for Marseille and Nice so… no way”.

🗣️ “What if they come with €10m salary proposal?”.

“Of course. In that case I’d accept… for €10m I’d even join my brother’s team and go play there!”, told TvPlay. pic.twitter.com/hq12sjHwvp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2023