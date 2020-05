Ex OM: Balotelli raconte la difficulté de son confinement

Après 6 mois à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mario Balotelli est retourné en Italie pour continuer sa carrière. Dans un live Instagram avec son ancien coéquipier Matri, il est revenu sur les difficulté qu’il a rencontré lors de son confinement…

Ça fait deux mois que j’ai pas touché un ballon– Balotelli

A LIRE AUSSI : Vente OM : Molina calme tout le monde concernant le rachat du club par Walid Ben Talal !

« Ces deux dernières semaines, j’étais en train de paniquer, puis j’étais seul : ma fille est à Naples, mon fils est à Zurich, ma mère a un certain âge, les frères sont en quarantaine avec leurs enfants, et je suis tout seul. Je n’ai pas grossi, heureusement. Les trois premiers jours, j’ai mangé du carton et des morceaux de mur, je ne sais pas cuisiner du coup je commandais des plats de l’extérieur. Je te dis la vérité, je suis allé à l’encontre de la loi, en effet autour de ma maison il y a le parc, j’allais faire des apparition. Je n’ai pas de tapis de course, du coup j’étais obligé. Si tu me passes un ballon je ne sais pas si je peux jouer, ça fait deux mois que je n’ai pas touché un ballon. » Mario Balotelli— Source: Tutto Mercato Web