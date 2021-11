Ex OM : Balotelli revient au top, il affiche ses ambitions !

Passé par l’OM et l’OGC Nice en Ligue 1, Mario Balotelli retrouve du temps de jeu et son niveau en Turquie. Interrogé par Ocw Sports sur Twitch, l’Italien affirme qu’il souhaiterait faire son retour en sélection !

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli est retourné en Italie… Plus précisément à Brescia, la ville où il a grandi. Malheureusement, l’aventure en Serie A ne s’est pas vraiment bien déroulé. Après des frictions avec le président du club, il a quitté l’Italie pour tenter sa chance à l’étranger !

Actuellement en Turquie où il porte le maillot de l’Adana Demirspor, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille revient à un bon niveau et enchaîne les bonnes performances. Auteur de 5 buts en 13 rencontres, Super Mario semble se sentir bien et souhaiterait revenir sur le devant de la scène.

Je partirais à pied de Turquie maintenant si je savais que j’étais appelé en mars — Balotelli

Dans un entretien accordé à Ocw Sports sur Twitch, l’ancien joueur de Manchester City a affirmé vouloir faire son retour en sélection nationale afin de jouer sous les ordres de Roberto Mancini. Il a d’ailleurs affirmé qu’il était en contact avec le sélectionneur mais qu’il lui manque encore un peu de rythme et de travail pour faire son retour avec l’Italie. Les hommes de Mancini devront d’ailleurs passer des barrages afin de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar.

« Je me sens bien. Je me sens prêt à revenir en équipe nationale. Ce serait un rêve. Je partirais à pied de Turquie maintenant si je savais que j’étais appelé en mars. Avec Mancini, nous avons une excellente relation. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je le ferai. Est-ce que je lui ai parlé récemment? Oui (…) Mancini ne m’a pas appelé car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore au niveau attendu. Je veux être au top de ma condition. Mais je ne suis pas là pour me plaindre de ne pas être appelé. Je ne suis pas si loin de ma meilleure condition, je dois juste travailler encore. Mon profil me permet de jouer avec tout le monde, donc oui, je pourrais jouer aussi avec Ciro. Je peux être bon avec n’importe qui. » Mario Balotelli – Source : Ocw Sports Twitch (17/11/21)