Ex OM : Balotelli se fait dézinguer en Angleterre !

Dans un podcast nommé Straight From the Off, l’ancien capitaine de Liverpool Rickie Lambert n’a pas épargné Mario Balotelli, son ex-coéquipier. L’ancien joueur de l’OM et de l’OGC Nice ne lui a pas laissé un bon souvenir.

Mario Balotelli ne laisse jamais indifférent. Entre amour et haine, il a toujours laissé une empreinte particulière dans les clubs où il est passé.

J’ai dit à Rodgers de ne plus me laisser jouer avec lui — LAMBERT

En Angleterre, le sentiment restera plutôt négatif après ses expériences à Manchester City et Liverpool. Son ancien coéquipier et capitaine chez les Reds, Rickie Lambert, s’est exprimé à ce sujet dans le podcast Straight From the Off. L’international anglais n’a jamais compris le traitement de faveur que l’Italien avait.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Bagarre et un doublé… La folle soirée de Balotelli !

« C’était un bon mec, même s’il était un peu enfantin. Mais dès qu’il est entré sur le terrain, il est devenu une autre personne et je n’ai jamais rien vu de tel. Il n’a jamais donné le meilleur de lui-même, parfois il répondait même à l’entraîneur, il a donné un coup de pied au but et a marqué contre son camp. Au début tout cela ne m’a pas dérangé mais à long terme, cela m’a conditionné. J’ai dit à Rodgers (le coach de Liverpool à cette époque, ndlr) de ne plus me laisser jouer avec lui, mais je pense que Gerrard aurait fait la même chose aussi. J‘en ai aussi parlé avec Joe Hart et ses autres camarades de Manchester City qui m’ont dit qu’il se comportait aussi comme ça chez eux. Personne n’a jamais compris comment il s’en est toujours sorti » Rickie Lambert – Source : Podcast Straight From the Off