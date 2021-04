Ex OM : Barthez ou Lloris? La bataille fait rage et les supporters marseillais ont des arguments !

Après cette trêve internationale, place au bilan de ces trois matchs contrastés des Bleus… Lloris s’est illustré ce mercredi face à la Bosnie. Est-il le meilleur gardien de l’histoire de l’Equipe des France? Les supporters marseillais ne sont pas du tout d’accord avec ça !

L’Equipe de France s’est rassemblée ces derniers jours pour trois matchs : face à l’Ukraine, le Kazakhstan puis la Bosnie-Herzégovine. Ce mercredi soir, c’est Hugo Lloris qui s’est illustré avec un arrêt spectaculaire qui a sauvé les Bleus.

BARTHEZ : PALMARES, CHARISME ET FOLIE…

Après ses 123 matchs sous le maillot de l’Equipe de France, il devient le deuxième joueur le plus capé de l’histoire avec Thierry Henry… De quoi relancer le débat : est-il le plus grand gardien français de l’histoire? Une chose est sûre, cela a créé de la discorde sur les réseaux sociaux.Les supporters de l’Olympique de Marseille sont monté au créneau pour rappeler que Fabien Barthez était également un grand gardien et que son palmarès parle pour lui.

Barthez lors de la coupe du Monde 98 était infranchissable! Rien que son match en finale contre le Brésil est dingue tt comme contre le Milan Ac en 93! Lloris n’a jamais atteint ce niveau en EDF et vu la piètre qualité de son jeu au pied la question ne se pose même pas! https://t.co/bgItUGJiLj — NeoShinsekai (@Neokyojin) April 1, 2021

Dommage que Fabien Bartez ait fait carrière en tennis de table https://t.co/X3Q7FrGL49 — ☠ ΛlbΛn Lipp ☠ (@albanlipp) April 1, 2021