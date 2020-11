Ex OM : Barthez revient dans le football !

L’ancien gardien de OM et des Bleus Fabien Barthez va devenir « consultant » auprès du Toulouse FC jusqu’à la fin de la saison.

A 49 ans, Fabien Barthez, champion du monde (1998) et champion d’Europe (2000) avec l’équipe de France, s’est engagé avec le Toulouse Football Club actuellement en Ligue 2, son club formateur, jusqu’à la fin de la saison. Le rôle de l’ancien gardien de l’OM sera d’accompagner et développer la progression et la formation de nos gardiens de buts ».